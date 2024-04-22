夢想暴富！貪官9年花$1700萬買彩券下場慘　網民：頭獎都沒那麼多

人人都想中六合彩，但有多少人真正中六合彩？因此，買彩券只能小注怡情，惟內地四川1名貪官卻「大賭亂性」，長期利用職務受賄，卻因欠債妄想靠買彩券「一夜暴富」，9年間共斥資1,600萬人民幣（約1,700萬港元）購買彩券，希望中獎清還債務。然而結果是債沒還清，貪污被曝光後更遭開除共產黨籍和公職，而且已被立案調查。



宜賓市城鄉道路運輸事務中心原主任何濤於2015年至2023年問，收受賄款後狂買彩票，累計斥資逾1,600萬人民幣（約1,700萬港元）。（網上影片截圖）

微信公眾號「廉潔宜賓」於今年2月21日公布，指四川宜賓市紀委監委公開通報5宗起大額購買購彩、網路賭博典等犯罪事件，其中宜賓市城鄉道路運輸事務中心原主任何濤的罪行最猖獗，他於2015年至2023年間，利用職務之便，以借為名多次向相關人士索取和收受賄賂，所得的款項主要花在購買彩票上，而且是長期買、多筆買、大額買，累計斥資逾1,600萬人民幣（約1,700萬港元）。至今年1月，何濤受到開除黨籍、開除公職等處分，並移送司法機關依法處理。

貪官何濤於9年間收受賄款後狂買彩票，累計斥資逾1,600萬人民幣（約1,700萬港元），至今年1月，受到開除黨籍、開除公職等處分，並移送司法機關依法處理。（網上影片截圖）

何濤因買彩票等生活習慣致負債纍纍，他在認罪短片中表示，開始寄望於買彩票後能中獎而一夜暴富，那就能還清債項，又形容在2017年「就是我最瘋狂的時候」，每天會花幾千、甚至幾萬元人民幣買彩券，他形容自己那段時間「完全是已經到了喪心病狂的地步，不買彩券過不得；不買彩票，擔心錯過了機會」。他歉疚地表示對工作機關「很對不起」。

買彩券只能小注怡情，惟內地四川1名貪官妄想靠買彩券「一夜暴富」，9年間共斥資1,600萬人民幣（約1,700萬港元）購買彩券。（資料圖片）

何濤於9年間花費1600萬元買彩票，結果非但沒有一夜暴富，反而欠債入獄，事件引來大批網民熱議，並紛紛表示「我有這1,600萬，我還需要彩券嗎？」、「果然買彩券是不可能中獎的」、「買彩券不如買股票，就算跌也還能留點」、「中頭獎的獎金，恐怕也沒有1,600萬那麼多」、「如果不買彩票，他早是富翁了」。