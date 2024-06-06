衰！港鐵女手臂「夾實扶手」玩手機　懶理長者企唔穩被斥：自私精

搭乘公共交通工具，理應避免對他人造成影響。日前有港女乘搭港鐵時，遇見1名女子用手臂以環抱方式抱緊扶手，再低頭玩手機，令他人難以緊握扶手。樓主因見有長者和其他乘客「企唔穩」，遂向對方稱「唔該」，盼能讓出扶手柱，惟對方未有理會，故貼圖怒斥「太自私」。



有網民表示無奈，「成日遇到呢啲人，出晒聲都唔郁」。有留言則建議可這樣反擊，「拎（扶）佢頭頂條橫柱，將格肋底貼佢面前」、「同佢講條鐵叫扶『手』，唔係叫扶『身』」。



有女子乘搭港鐵時以手臂「夾實扶手」，阻礙他人緊握扶手被公審。（FB「將軍澳主場」圖片）

樓主在6月3日（周一）於facebook群組「將軍澳主場」上傳照片，批評相中女士「太自私」。從照片可見，當時港鐵車廂內有不少乘客，1名女子正站立於車廂中間位置，她右手手臂以環抱方式抱緊扶手，再低頭玩手機，霸佔扶手大部份面積，而旁邊有多名乘客站着。

樓主表示，當時她曾向對方說聲「唔該」，但女子回望一下後繼續「霸柱」，「繼續夾返條柱，一人獨享！」。她稱自己高度的確可以扶向上方吊環橫柱，但見車廂內有很多長者，以及其他乘客未能站穩，故不滿公審對方「唔該你有啲愛心，畀返條柱出嚟」。

女子右手手臂以環抱方式抱緊扶手，再低頭玩手機。（FB「將軍澳主場」圖片）

許多網民指責相中女子是自私精，「無公德心」、「成日遇到呢啲人，出晒聲都唔郁，好無奈」，並建議可這樣反擊，「拎（扶）佢頭頂條橫柱，將格肋底貼佢面前」、「停車或開車扮企唔穩撞開佢，佢X你可以大聲話佢攬住條柱」、「同佢講條鐵叫扶『手』，唔係叫扶『身』」、「講句『唔該』其實作用唔大，人哋可能以為你想借一借，直接表明『喂，條柱你買咗㗎？幾錢買呀？我又想買喎』」、「塞隻手埋去捉住條柱，再係咁郁你嘅手指，啲人就不會再做柱友」。

不過有留言就擔心上述方法損人不利己，「我試過，佢用背脊夾返我隻手轉頭」、「係女人先可以咁做，男人一陣俾人屈非禮就煩」。

（FB「將軍澳主場」）