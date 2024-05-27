港鐵座位驚見疑似經血！港男1周遇3次呻慘　被批不尊重女性咁解釋

女士每月要承受俗稱「大姨媽」的月經之苦，更可能因少心漏出經血造成尷尬場面。日前有港男於網上發文，指搭乘港鐵時發現有座位上留有呈鮮紅色的血跡，相信是女士月經期間不慎「漏M」所致，他指較早前亦曾見過帶血衛生護墊遺留在港鐵座位，以及機艙座位留有深啡色污漬，故慘呻「乜我咁旺啊」，又調侃「一炮三響」。



有網民對他遭遇表示同情「一不離二，二不離三」，但更多人勸籲他刪除帖文，「女士一頭半個月就嚟料，呢幾日好辛苦」、「你覺得核突時有無諗過人哋都唔想，一啲尊重都無」。樓主則澄清並無惡意，「我係話我自己『咁好彩』，咁耐以嚟都未撞過，但係1個禮拜就嚟3劑啫，我對女性係絕對尊重」。



港鐵東鐵線的車廂內，有座位疑留有女士經血。（FB「馬鞍山之友 2.0」圖片）

該港男在faceboook群組「馬鞍山之友 2.0」上傳數張照片，無奈稱「乜我咁旺啊」。如照片所示，當時他正身處港鐵車廂內，旁邊2個座位均有乘客，但中間的座位就無人坐，仔細看便會發現座位上有呈鮮紅色的血跡，疑似是女士月經期間不慎「漏M」所致。另1張圖片則是他於15日（上周三）搭飛機回港時，發現機艙座位留有深啡色污漬，相信都是月經所留下的血跡，並已經過了一段時間。

樓主表示當時正搭乘東鐵線列車前往上水，上車時見到共有3個空位，但「個個（乘客）埋去之後（都）彈開」，他打算上前查看就坐，不料卻發現座位上疑似有女士月事所留下血迹，故大呻「成世仔40歲人，都係呢個禮拜先第1次親眼遇到咁嘅事」，又調侃「仲要一炮三響」。

有網民對樓主表示同情，「果然一不離二，二不離三」、「其實可以着多條防漏褲或用塊長少少M巾啫，我自己係女人，但係呢啲係個人衛生問題，無理由要人執手尾，除非係小朋友初初M到唔識就話，流出嚟Feel到㗎嘛，仲坐喺度，衝落車去洗手間啦」。

更多人奉勸樓主刪除帖文，「通知港鐵職員就可以」、「女士一頭半個月就嚟料，若果你有女伴或太太就會明，佢呢幾日好辛苦」、「你覺得核突時有無諗過人哋都唔想，而且做女仔仲好尷尬，一啲尊重都無」。樓主澄清他並無惡意，「我完全無貶義或者其他唔好嘅意思，我係話我自己『咁好彩』，咁耐以嚟都未撞過，但係1個禮拜就嚟3劑啫，我對女性係絕對尊重」。

翻查樓主faceboook帳號，他於5月16日（上周四）亦有發文，指當時搭乘屯馬線，從烏溪沙開往屯門列車，發現不少乘客經過其中1排座位時，沒有坐下更「個個都彈得遠一遠」，原來座位上留有1塊帶血的護生護墊，故質疑「有無咁無公德心呀」，「清潔姐姐好難做」。有網民就批評「真係好黐線」、「明白月事會令人煩躁，但唔係就咁擺低」，有留言則疑惑稱「難度好高」，「唔着底褲就咁黐M巾？」、「我覺得係佢換M巾黐得唔好，黐住條裙再坐車，黐咗落去」。

（FB「馬鞍山之友 2.0」）