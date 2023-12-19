港鐵女車廂「挨柱」　乘客懶理照握扶手忽捱罵　網民：最憎呢啲人

乘搭公共交通工具，應避免做出影響其他人的行為。1名女子日前就在社交平台發文，表示她早前乘搭港鐵時，一直緊握車廂內的扶手，惟後來另1名女乘客上車，對方的身體竟直接靠在扶手上，變相壓着樓主的手。樓主沒有鬆手，雙方亦沒有爭執，但對方最後下車前，卻忽然嘲諷樓主說「啊小姐，妳隻手咁細，搞唔到我㗎」，聽得樓主一頭霧水，而網民則大罵相關乘客有欠公德的舉動，直言「最憎呢啲人」。



樓主在網上發文，稱早前乘搭港鐵時一直緊握車廂扶手，惟後來另1名女乘客上車，對方竟直接靠在扶手上。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「將軍澳主場」發文，分享稱日前在港鐵上，由於擔心列車忽然搖晃，她便在車廂內一直緊握扶手，惟其後1名女乘客上車，竟直接「挨」在扶手上。不過，即使對方的衣服不停摩擦樓主的手，樓主都沒有鬆手，並在帖文形容「小姐，其實妳想做柱女唔緊要，我都有權緊握扶手」，在乘車期間，2人亦相安無事，沒有口角。

然而，在相關女子下車前一刻，卻忽然轉身向樓主嘲諷道「啊小姐，妳隻手咁細，搞唔到我架㗎！」，說畢便立即離開。

樓主大為不解，而不少網民則批評涉事女乘客沒有公德心，又指必須大聲喝止「挨柱」行為，紛紛留言稱「我都試過，但只要佢有頭髮我就有嘢玩」、「我見過有個人，好直接咁同挨住柱嘅人講：小姐我要扶，嘩嗰下真係型爆，條友瘀爆 」、「真係好憎呢啲人，冇人扶點挨都沒所謂，人多就自覺啦！」、「遇着呢啲人，我會照塞隻手響佢背脊頂返佢，通常都識自動彈開」、「小姐唔好走呀！妳仲有支柱未帶走，喜歡貼往支柱咪帶埋走攞，自私行為」、「最憎遇到𠵱啲咁無品嘅人，自己霸住條扶手柱仲覺得自己啱，人哋錯」。