姊姊們愛你！男生畢業3美女親姐圍賀　網民急起底　IG索泳照曝光

這家人的顏值DNA也太強大了吧？台灣社交網站流傳1張畢業相片，只見1名穿上畢業袍的英俊高大男生，被3名美女包圍，前面橫額寫着「姊姊們愛你」。網民迅速找出亮點，以「心心眼」望着男身兩旁的3名美女姊姊。相片被熱傳後，有神人更肉搜了3名女生的社交帳戶，其中1名索姊IG照片被翻出廣傳，當中更有火辣泳衣照，而其追蹤人數亦因此而飆升。該名姊姊本尊更親自回應事件，表示受寵若驚，目前情況令她意想不到。



有網民日前於facebook群組「爆廢1公社」以「有姐姐真好！」為題發帖，上載1張畢業相片，只見1名高大英俊的男生被3名女生包圍，橫額以紅底白字寫着「畢業快樂！姊姊們愛你」。據悉該男生是台灣東海大學畢業生，旁邊3位女生則是他親姊姊。

相片惹來網民熱烈討論，網民關注3名姊姊的超高顏值，「基因超強，男的帥、女的美」、「這才叫人生勝利組」、「姊姊都好正，風格不同」、「這家族的顏值太頂了」。此外，該名東大畢業生更極速成為fb的「人氣最高」關鍵字。

男生的其中1名姊姊是平面模特兒，其IG帳內亦不乏火辣泳照。（Instagram 圖片）

在眾多留言中，有神級網民更肉搜了3位姊姊的IG帳戶，然後公開分享。據了解，當中大姊和二姊都帳戶都是私人帳戶，三姊則為設有公開IG帳戶，據悉她是平面模特兒，帳內亦不乏火辣泳照，而其其追蹤人數更飆升至逾1.4萬。

IG帳戶被公開後，男生的三姊於限時動態表示受寵若驚，被熱傳令她意想不到，甚至有來自香港的朋友追蹤她。據了解，三姊為「00後」，於2000年出生，而大、二姊出生年份則分別為1998年及1999年，一家人居於桃園。

（綜合）