「演技派女神」親家姐竟是啦啦隊隊長還曾選美　細佬同樣是圈中人

29歲的日本女星土屋太鳳去年和秘戀5年的男星片寄涼太閃婚生子，近來產後復出宣傳電影。



而她的姊姊土屋炎伽擔任啦啦隊隊長，早前也在社群上更新動態。

日本演技派女星土屋太鳳因演Netflix《今際之國的闖關者》女主角而紅遍全球。（劇照）

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土屋太鳳（右）與姐姐土屋炎伽（IG@honoka.t8）

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31歲的土屋炎伽雖然身高僅155公分，但畢業自明治大學的她氣質出眾，現為日本美式足球X聯盟俱樂部球隊Blue Thunders的啦啦隊隊長。

就讀明治大學時期，土屋炎伽就因啦啦隊正妹的身份備受矚目，原本只是個普通上班族，土屋炎伽因參加2019日本小姐的東京預賽獲東京代表而爆紅。

土屋炎伽常在IG分享日常生活及工作，她在4月30日的貼文中寫道：「就我個人而言，今年是我啦啦隊工作13週年，也是擔任隊長第9年。」

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土屋炎伽應援時總是滿臉笑容加上纖腰，擄獲許多粉絲的心。

而土屋炎伽除了有位明星妹妹土屋太鳳外，弟弟土屋神葉為童星出身，現為聲優兼演員，曾參與演出多部動畫。

一家被譽為演藝圈「高顏值3姊弟」，讓許多網友直呼根本就是人生勝利組。

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