啦啦隊女神「一粒」高顏值雙胞胎姐姐爆紅　親解兩姊妹唔似樣原因

撰文：聯合新聞網
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台鋼雄鷹啦啦隊女神「一粒」近期因球員葉保弟的應援曲爆紅，IG粉絲短時間內就破24萬。

台鋼雄鷹7日對上富邦悍將，當時有球迷欣賞一粒表演意外捕捉到神似一粒的正妹，也釣出一粒親自回應是她異卵雙胞胎姊姊，讓網友驚呼真的有「兩粒」。

與妹妹完全不像　點圖放大看看「兩粒」的照片：

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「兩粒」事後曬出本人照片，表示終於願意加入Threads了，蹭一下粒寶流量，粉絲數也迅速逼近3千，還透露：「我們為什麼不像＋體型差那麼多，因為是異卵，差2分鐘，醫生選我當姊姊。」

還說「啊我沒有搶她東西吃，她吃的比我多，報告到這邊，謝謝各位」，並回覆留言要大家可不用叫一粒多吃一點了。

憑應援曲爆紅狂吸粉　點圖放大看看「一粒」的照片：

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底下網友也紛紛回應：

「同樣身為異卵雙胞胎很有感」

「但都有超好看的眼睛」

「所以其實是一粒搶兩粒的東西吃嗎」

「謝謝粒媽媽」

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