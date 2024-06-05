內地女乘的士付$1000　怒斥司機不找錢仲咁做　1原因反被網民鬧爆

香港的士服務問題備受關注。有內地女日前於小紅書發文，指她在香港乘搭的士去中環四季酒店，卻被載到灣仔世紀酒店，並被司機「趕下車」；而她取出1,000港元支付車資，對方卻當作是100港元沒找錢就直接開車離開，令她直斥「香港的的士司機要多惡心有多惡心」，又質疑是否「歧視大陸人」。

帖文引來網民熱議，有人表示遇過類似經歷，「使用的士便要受氣。就是這樣」；但也有不少網民質疑事件真偽，「不找錢你會下車？」、「全是疑點」、「似是流量貼」。



香港的士服務問題備受關注。（資料圖片）

該內地女上周二（5月25日）於小紅書以「香港的的士司機是都有毛病嗎？」為題發文，講述在香港乘搭的士不快經歷，直指「香港的的士司機要多惡心有多惡心」。

樓主稱，當日她乘搭的士去中環四季酒店，結果被載錯到灣仔世紀酒店，「就說到了趕我下車」，而她取出1,000港元支付車資，司機卻當成是100港元未有找錢就直接開車離去，「打電話打通了掛掉立馬關機」，批評「這些司機是真的歧視大陸人嗎？」。

該內地女於小紅書講述在香港乘搭的士不快經歷。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人表示遇過類似經歷，「世紀酒店十幾年前我真的烏龍過1次，忙着看手機去四季，我說普通話他直接給我拉公司附近的世紀酒店，我琢磨怎麼那麽快那麽便宜……然後給錢下車……原來是世紀……重新打了一輛（的士）去四季」、「1000塊港幣在香港，基本就沒有商家收！而且妳用普通話說四季，他聽成世紀，只能說你過於相信他們的普通話水準了」、「迫不得意才使用的士，使用的士便要受氣。就是這樣」。

不少網民質疑事件真偽。（小紅書）

惟也有不少網民質疑事件真偽，「全是疑點！第一、佢冇找錢畀妳，妳點解要落車？第二、四季同埋世紀如果你有鄉音係好容易聽錯，到咗嘅時候點解你唔同司機講？」、「似是流量貼」、「現在的人為了黑香港說話都不按正常邏輯？」。