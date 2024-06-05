紅磡靈車殯儀館外被抄牌相瘋傳！寧願違泊不入停車場　原因悲哀

違例泊車會被抄牌，連「靈車」都「無情講」。本港網絡瘋傳1張相片，見到紅磡世界殯儀館外街道深夜有靈車違泊路邊，被警察抄牌。有網民看後笑言「天不怕地不怕」、「硬漢子」；也有網民批評「先人都唔放過」、「【死】都要抄」。但亦有網民認為違泊就要被抄牌，「告又俾你話，唔告又俾你問佢哋係咪有特權」。

紅磡區內殯儀館、長生店林立，一直有靈車違泊問題。有業內司機曾指出，靈車其實經常被抄牌，但由於停車場不讓靈車停泊，無奈下唯有繼續違泊。



本港網絡瘋傳1張相片，見到紅磡世界殯儀館外街道深夜有靈車違泊路邊，被警察抄牌。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載該張相片，留言「天靈靈地靈靈」。

從相片見到，現場為紅磡世界殯儀館外寶其利街，當時天色已黑，停泊路邊的靈車前方站有1名警察，相信正在抄牌。

有網民認為違泊就要被抄牌，沒有例外。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

相片引來網民熱議，有人看後笑言「天不怕地不怕」、「用冥通鈔票交罰款？」，又形容該警察「硬漢子」、「好勇」。也有網民批評「先人都唔放過（靈車）」、「【死】都要抄」、「唔係呀，咁都要抄？」。

不過也有網民認為違泊就要被抄牌，沒有例外，「靈車唔係車呀？」、「告又俾你話，唔告又俾你問佢哋係咪有特權」。

靈車司機：1個月可被抄牌40次



紅磡區內殯儀館、長生店林立，一直有靈車違泊問題。有業內司機早前接受傳媒訪問時透露，靈車經常被抄牌，每日可被抄牌6至7次，1個月累計可達40次。雖然常被抄牌，惟該司機指出，由於停車場不讓靈車停泊，無奈下唯有繼續違泊。