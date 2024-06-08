長沙灣疑出現男女騙徒？　問港女有冇興趣抽獎　網民估計真相係咁

遇到陌生人兜搭時，記得保持驚惕！有港女在網上表示，日前在長沙灣廣場附近遇到1名陌生男子，聲稱「好耐無見」，並指自己曾經送水，港女疑惑自己並非在前檯工作，不會和送水員聊天，對方突然呼叫後方另一名女生，她從口袋取出抽獎卡，詢問要否抽獎。港女認為「好明顯就是一對騙子」，立即表示趕時間，然後快速離開。網民表示「𠵱家好興呢類白撞，有啲話係我舊同事，有啲話同我飲過茶，即刻急急腳走人」、「唔識叫佢走開」，亦有人懷疑可能是健身室銷售員，未必是騙徒。



樓主遇到1名陌生男，聲稱「好耐無見」、「送水上來，有同我（樓主）傾幾句」，女同黨從口袋中取出抽獎卡，詢問樓主要否抽獎。（《愛．回家之開心速遞》電視截圖）

樓主在facebook群組「長沙灣街坊」表示，日前途經長沙灣廣場附近，有名自稱「阿杰」的陌生蓄鬚男子叫住樓主，聲稱「好耐無見」，但樓主不認得對方，加上街道嘈雜，聽不清楚男子所言，依稀聽到「送水上來，有同我（樓主）傾幾句」。

但樓主並非在前檯工作，沒有機會和送水員聊天，正感疑惑之際，男子再叫後方另一名女子，女子從口袋中取出抽獎卡，詢問樓主要否抽獎，樓主直覺認為他們是騙徒，以趕時間為由立即離開，提醒「大家經過長沙灣廣場附近要小心」。

網民先後留言指，「我都遇過呢個阿杰」、「聽過小心對方攞紙張或卡紙等等…吸咗唔覺意嘅粉末會頭腦唔清晰， 但只是聽講唔知係咪真」，但亦有網民估計對方可能是健身室銷售員，目的銷售健身室會籍，樓主指「係喎，睇個女風樓又好像係」。

（facebook群組「長沙灣街坊」）