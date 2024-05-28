新型借錢黨殺入美孚？中年女1招騙走$XX＋住址　港女呻：交智商稅

【借錢黨／請食飯黨】「借錢黨」又有新手法？有港女於網上美孚地區群組表示，她日前行經美孚新邨8期，有1名中年女士問她是否住在附近，之後說其放有銀包的腰包遺留在女兒美孚家中，要借35元坐車回自己家取鑰匙，又說會把還款放在樓主信箱。樓主不虞有詐「中招」，除了損失35元，更被記下了住家地址，感嘆「交咗少少智商稅」，提醒其他街坊小心。

帖文引來網民熱議，叮囑樓主小心門戶，「畀埋地址，咁妳要小心門戶」、「提埋屋企人提防白撞」、「寧願無咗幾十蚊，都唔可以畀個地址陌生人」。另有網民建議，「而家喺香港唔會同情任何人要錢搭車食飯乜乜乜！直接叫佢去差館」。



有港女於網上美孚地區群組表示，她日前行經美孚新邨8期疑似遇上借錢黨。（資料圖片）

該港女於Facebook群組「Mei Foo美孚」發文，講述在美孚受騙經過。她表示，日前行經美孚新邨8期，有1位中年女士問她是否住在附近，「然後講一大堆唔係好make sense（不合理）的東西」，最後說其裝有銀包的腰包遺留在女兒美孚家中，要借35元坐車回自己家取鑰匙，又承諾會把還款放在樓主信箱。

樓主不虞有詐，給予該中年女士35元和住家地址，後來才驚覺「中招」，感嘆「我結果交咗少少智商稅」。她提醒其他街坊小心受騙，「唔知有冇邨友有類以遭遇？」。

樓主不虞有詐，給予該中年女士35元和住家地址，後來才驚覺「中招」，感嘆「我結果交咗少少智商稅」。（《愛回家》劇照）

網民看過帖文叮囑樓主小心門戶，「錢冇咗小事，但畀咗地址佢就要小心門戶，提埋屋企人提防白撞」、「寧願無咗幾十蚊，都唔可以畀個地址陌生人」。

另有網民建議應對方法，「而家喺香港唔會同情任何人要錢搭車食飯乜乜乜！直接叫佢去差館」、「問佢住哪邊，近哪，跟佢去座頭相認，真係座頭識先借」、「而家可以電子支付搭車，叫佢直接用手機嘟啦」、「之前有個阿婆喺旺角問我借錢搭巴士返大西北，我堅持陪佢等巴士幫佢上車時畀錢，佢就口噏噏唔知講咩行開咗」。