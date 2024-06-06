搭港鐵見無人看管BB車放正門口位　港女批無公德心　網民反應兩極

搭乘交通工具時最好是摺好「BB車」，避免影響他人！有港女於網上發文大呻，指日前搭乘港鐵時，發現1部無人看管的嬰兒車，被擺放近車門上落位置，認為會阻礙他人出入，故貼圖稱「點解啲人咁無公德心」。帖文引來網民兩派看法，有人擔心乘客上落會因此絆倒，「至少企喺車隔籬，有事可以喺人出聲前自己讓開，唔係自己走去坐」、「推入少少，係中間位就無問題啦」；但亦有留言認為樓主應多加體諒，「包容下啦，帶住BB車出入好麻煩」、「月台又無人，車廂內又咁多吉位，都泊咗喺門口靠埋一邊，真係阻到你定係習慣咁Mean？」。



有港女搭乘港鐵時，發現有無人看管BB車被擺放近車門位置，批評「無公德心」惹議。（FB「將軍澳主場」圖片）

該港女在facebook群組「將軍澳主場」上傳於港鐵車廂內所拍照片，質疑「點解啲人咁無公德心放正喺門口」。如相中所示，1部大型嬰兒車被擺放近車門上落位置，而車上未見嬰兒，周遭亦不見有成人看管。由於嬰兒車體積頗大，佔據近半道車門空間，倘若有乘客上落，或會影響出入。

該港女於網上貼出照片，質疑「點解啲人咁無公德心放正喺門口」。（《愛回家》劇照）

帖文惹來網民兩極討論，有人覺得負責推嬰兒車的成人自私，「間唔中都會見到啲人擺架BB車在門口位置貪方便」、「車廂入面無乜人，照道理係應該將架車仔迫係自己對腳前面，而家迫到去門口，出出入入真係阻住人」、「至少企喺車隔籬，有事可以喺人出聲前自己讓開，唔係自己走去坐」、「就咁擺喺度唔理，好易撠親人或者碌走咗」、「推入少少，係中間位就無問題啦」、「先落後上都做唔到，要求部車放好就更難啦」。

但亦有人覺得樓主動輒公審太不近人情，「推得入，多人要落車又落唔切，叫人借借有啲就眼超超，推近門口方便落車又俾人話，好難做啫」、「包容下啦，帶住BB車出入好麻煩」、「月台又無人，車廂內又咁多吉位，都泊咗喺門口靠埋一邊，真係阻到你定係習慣咁Mean？」、「上到車小朋友可能要手抱，家長唯有抱起佢，安全為由好難一手抱B一手收車，加上開車會令人失重心，一條友照顧住個小朋友，要摺車都唔係咁易」、「可能係新手父母，顧得隻B嚟又顧唔掂架車，可能前一兩個站仲係好多人，未必放得好架車仔。落完客車廂吉咗，車主又雞手鴨腳未必能立即安頓好，一張硬照真係唔代表啲乜」。

（FB「將軍澳主場」）