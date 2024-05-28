大叔攜「電動單車」搭港鐵咁做　網民：為何上到車？　港鐵咁回應

乘搭港鐵必須守規矩以策安全！本港網絡流傳1張相片，見到有「陸軍裝」大叔攜帶電動單車乘搭港鐵屯馬綫列車，並把電單車放在車廂中央位置，自己則戴着耳機站在電動單車旁。而電動單車附近座位有多名乘客。

相片引來網民熱議，有人斥責「咁X離譜？」、「好危險」，亦有人質疑為何港鐵職員容許大叔攜帶電動單車入閘上車，「咁都上到車？」。也有網民指相中車廂乘客不算多，認為無問題，「有乜問題？大把空位又無阻到你，下下公審人覺得好威？」，隨即有大批網民反駁「電動單車嚟㗎，喺車廂起火點算呀？」、「是危險和犯了港鐵規定」。

港鐵回覆《香港01》表示，不清楚相片來源及拍攝時間，提醒乘客不可以攜帶電動單車進入港鐵範圍，並且顧己及人，共同維持1個舒適乘車環境，不要做出可能影響其他乘客行為；若乘客見到相關情況，可通知港鐵職員，以便適切跟進。



本港網絡流傳1張相片，見到有「陸軍裝」大叔攜帶電動單車乘搭港鐵屯馬綫列車，並把電單車放在車廂中央位置。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

有港男周一（5月27日）晚於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布相片，留言「無補充（電動單車）」。

相片見到，現場為港鐵屯馬綫列車車廂，有「陸軍裝」大叔把黑色電動單車放在車廂中央扶手旁邊，車身佔了一半通道位置，大叔則戴着耳機站在電動單車旁，若有所思。電動單車附近座位坐着多名乘客，但似乎未有為意。

相片引來網民熱議，有人指出電動單車不時發生自燃甚至爆炸事件，斥責大叔攜電動單車乘搭港鐵行為自私。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

相片引來網民熱議，有人指出電動單車不時發生自燃甚至爆炸事件，斥責大叔攜電動單車乘搭港鐵行為自私，「咁X離譜？」、「好危險」。亦有人質疑為何港鐵職員容許大叔攜帶電動單車入閘上車。

也有網民指相中車廂乘客不算多，認為無問題，「有乜問題？大把空位又無阻到你，下下公審人覺得好威？」、「好得閒呀你，架車咁鬆動都影張相嚟公審人？」、隨即有大批網民反駁變成罵戰，「X少陣啦，電動單車嚟㗎，喺車廂起火點算呀？」、「是危險和犯了港鐵規定」、「如果噴煙着火就死得人多」。

乘搭港鐵必須守規矩以策安全。（資料圖片）

港鐵回覆《香港01》表示，不清楚相片來源及拍攝時間，提醒乘客不可以攜帶電動單車進入港鐵範圍，並且顧己及人，共同維持1個舒適乘車環境，不要做出可能影響其他乘客行為；若乘客見到相關情況，可通知港鐵職員，以便適切跟進。

港鐵又說，根據港鐵附例，任何人不得將單車、電單車或其他類似的運輸工具駛過或引領其橫過鐵路處所；現時，乘客如欲攜帶單車乘搭港鐵，必須摺合單車或拆除單車前車輪，以確保其符合運載行李規定。