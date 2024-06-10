忘年戀｜80歲翁娶小38歲妻「做爸了」！見女兒出生激動手震超感人

年齡不能阻擋愛情！馬來西亞1名80歲老翁10年前娶了年輕38歲的妻子，經過多年備孕努力，42歲妻子終於懷孕，並於上月底誕下1名女嬰。老翁老來得女，心情激動，顫抖着雙手為女兒禱告。而妻子亦將喜訊分享到社交平台，有不少網民為他們一家三口送上祝福。



80歲老翁艾哈邁德10年前娶了年輕38歲的妻子阿比丁，經過多年備孕努力，阿比丁終於懷孕，並於上月底誕下1名女嬰。（「ummimakhapakyob」TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，馬來西亞檳城42歲婦女阿比丁（Zaleha Zainul Abidin）於上周五（5月31日）晚上約9時半順利在當地醫院誕下1名女嬰，她80歲的丈夫艾哈邁德（Yob Ahmad）亦心情激動，顫抖着雙手在女兒床邊吟唱禱告。阿比丁將相關影片上傳到社交平台TikTok上，隨即引起網民關注。

阿比丁向當地傳媒透露，她10多歲時就認識現任丈夫艾哈邁德，當時艾哈邁德是她祖父的友人，與她的叔叔也關係密切。夫妻倆認識多年，早已將對方視作家人，而阿比丁也一直尊敬着對方。不過，阿比丁在經歷首段婚姻失敗後，被艾哈邁德的關懷及溫柔態度吸引，雖然彼此相差了38歲，但年齡無阻兩人相愛，艾哈邁德終在10年前迎娶阿比丁。

婚後兩人一直期待着孩子的出生，可是多年努力下來也不見有好消息，阿比丁也不免沮喪。然而到了婚後第10年，阿比丁卻突然發現懷孕，艾哈邁德也相當驚喜，十分感激上蒼眷顧讓他有了首個孩子。

（綜合）