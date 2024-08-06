午飯時間不准睡？打工仔瞓覺遭上司叫訓示　呻：唔通去廁所瞓咩？

午飯時間不能在座位上午睡？有打工仔發文大呻，最近精神狀態欠佳，午膳後會在辦公室內短睡休息，未料上司日前叫他入房，「問我點解唔係屋企瞓夠先返工，點解要係公司瞓教」，他坦言只是趁空閒時間休息，結果被上司要求盡量別在辦公室睡，「畀人見到唔好睇」，他無奈指多年來都未試過被人阻止午睡。帖文引起熱議，有網民批評上司在「剝削員工休息權利」，部份人則覺得如果是公司規矩也沒辦法，「係咪怕畀客人見到？」。



打工仔在辦公室午睡引起上司不滿，認為應在家休息足夠才返回公司。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「lunch time係自己位瞓教都唔可以？」為題發帖，表示最近精神狀況欠佳，所以在公司午膳後會把握時間短睡養神，殊不知「我上司有日叫咗我入房，問我點解唔係屋企瞓夠先返工，點解要係公司瞓教」。

樓主沒多作解釋，覆稱「午飯時間無咩嘢做想休息吓」，被上司提醒要盡量避免在公司睡覺，「畀人見到唔好睇」。樓主抱怨指工作多年從未被禁止在午餐時間睡覺，「唔通我要走去廁所瞓咩」。

樓主認為午飯時間無特別工作所以想睡一會兒，但上司指「畀人見到唔好睇」。（示意圖 / GettyImages）

不少網民覺得上司要求無理，自己平日都會在辦公室午睡，「午飯時我偶然都會瞓返三四個字（15到20分鐘）」、「食飯時間關你X事」、「太顧形象，剝削員工休息權利」、「舊公司在Lunch time直程將燈光調到最低等同事休息下，雖然只有三成同事會瞓」。

部份網民則覺得要視乎公司規矩，「唔算太嚴，以前做過唔准係自己個位食飯」、「係咪怕畀客人見到？」，又笑問樓主「係咪有鼻鼾」。

（香港討論區）