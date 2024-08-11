不准坐隔籬？港女搭巴士這男人坐隔籬　公審斥嘔心　1句更狂捱轟

乘搭巴士不可自己選擇座位？有港女於社交媒體發相發文，指每天乘搭巴士都遇到同1名男人坐在旁邊，「明明我已經坐唔同位都要揀坐我隔籬」，直斥「好嘔心」。

公審帖文引來網民熱議，有人提醒樓主小心，「好有可礙，要隨時大叫幫助」、「非常有同感，明明架巴士仲有好多吉位，但係總會有人坐喺隔籬，咩心態？」。但有更多網民批評樓主公審做法不當，「咁個男人有冇對妳做過啲乜？而你要放人哋個樣出嚟？」、「點解唔坐的士？」、「伯伯好慘」、「我而家坐巴士極驚坐女人隔籬，唔知幾時俾人公審」。



乘搭巴士不可自己選擇座位？（資料圖片）

該港女周二（6月4日）於社交媒體threads發相發文，指每天乘搭巴士時相中男人都會坐其旁邊，「日日搭呢班車無論坐邊個位都係呢個男人坐落嚟，有冇咁啱！明明我已經坐唔同位都要揀坐我隔籬」，直斥「X想講好嘔心」，並配上代表「嘔吐」的表情符號。

從樓主上載相片見到，該男人頭髮半白，穿間條上衣，正在樓主旁邊座位睡覺。樓主補充，巴士上還有很多空位，男人仍要坐在她旁邊，又形容對方身上有「類似係酸餿味咁」。

樓主上載相片見到，該男人頭髮半白，穿間條上衣，正在樓主旁邊座位睡覺。（threads）

帖文引來網民熱議，有人提醒樓主小心，「好有可礙，要隨時大叫幫助」、「非常有同感，明明架巴士仲有好多吉位，但係總會有人坐喺隔籬，咩心態？」、「好明顯mark實妳，下次坐出邊，佢都要坐入嚟嘅話，妳都可以轉位」、「妳一開始就揀同女仔坐，如果女仔早落車過妳就即刻坐出面，唔好留低個空位等佢有機會乘虛而入」。

然而有更多網民批評樓主公審做法不當，「咁個男人有冇對妳做過啲乜？而你要放人哋個樣出嚟？」、「認真唔明，妳可以單靠推測就喺網上隨便入人罪？影埋張大頭公審佢？妳可以有好多種方法去解決呢件事」、「唔想有人坐隔籬，點解唔坐的士？」、「伯伯好慘」、「我而家坐巴士極驚坐女人隔籬，唔知幾時俾人公審」。隨即有網民反駁，「點解反話返樓主？日日黐住樓主坐，點解會覺得正常」、「唔使理評論區嗰啲極端留言」。

大批網民指摘樓主公審做法不當。（threads）

亦有網民推測男人坐樓主旁邊原因，「個男人習慣咗每日搭車周圍嘅事物」、「我都鍾意選同女士坐，因為女士通常瘦啲，所以不用那麼迫，而且夏天有些男士的衫好臭，女士通常都唔會臭」。