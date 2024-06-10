幼稚園老師網購兒童節表演服　稱尺碼不合要退貨　店家用影片打臉

幼稚園老師網購衣服來表演後竟想退貨。有淘寶網店老闆向內媒投訴，指陝西1間幼稚園早前下了8個訂單、合共9件價值129元人民幣（約139港元）的服裝，之後陸續申請退貨，包括其中5單。老師向客服反映，是幼稚園上級要求退貨，她們只是墊支購買，試了尺碼不合，但後來店員發現，該幼稚園的老師穿上店內服裝做六一兒童節表演，老闆氣極認為「表演完後把被汗水浸染過的衣服又退給我們」。



該幼稚園的老師回應內媒指，購買服裝屬老師個人行為，而且淘寶有7天無理由退貨，「我們只是問一下可以退嗎」，而當地教體局已介入調查。有內地律師認為，無理由退貨中的無理由不等同「無條件」，消費者退回的商品應當完好，基於檢查才打開包裝。



陝西有幼稚園老師打算利用退單機制漏洞更換穿着過的衣服。（《澎湃新聞》圖片）

內媒報道，衣服網店老闆徐女士向內媒投訴，指陝西有幼稚園老師在其店購買服裝在六一兒童節演出，事後陸續申請退貨，她們一共買了８個訂單，共９套衣服，單價是129元人民幣，店方先後收到5個退貨申請。據徐女士展示的對話截圖，客服指衣服穿過後有汗味很難轉售，老師解釋只有試穿，發現尺碼不合，而且退貨是上級決定，「我們也是墊付購買」。客服要求她將衣服寄回去檢驗，同一地區不止她1個人申請退貨，老師解釋是幼稚園安排她們同批購買，店方也可拒絕退貨。

店舖於5月30日晚陸續收到退貨申請，6月1日，店員在網上發現幼稚園老師們穿上店內服裝演出。徐老闆看片後大感憤怒，如尺碼不合，即使有7天退貨期限，其實一收貨就可反映，幼稚園老師穿上服裝表演時吊牌都沒撕走，「表演完後把被汗水浸染過的衣服又退給我們，你能想像商家的內心有多難受」。

客服再找老師理論，批評對方將沾上汗液的衣服退回，原本的幾個退貨申請取消了，但6月3日又收到2個退單申請。

該幼稚園1名惠姓老師回覆內媒指，購買服裝表演是老師個人行為，非以園方名義購買，而且淘寶有7天無理由退貨政策，「我們只是問一下可以退嗎，她說不可以，我們就沒有退」，說法和店舖有出入。

該縣教體局指，幼稚園的六一兒童節表演應於5月30日舉行，正介入調查，認為既然是老師網購行為，退款一定是由老師申請的，至於是否合理還有待核實，會向商家提供滿意答覆。

網店陸續收到退貨申請。（微博圖片）

內地律師劉研指，7天無理由退貨中的「無理由」，不等同「無條件」或「無限制」，相關的網購法例第8條規定，消費者退回的商品應當完好，消費者是基於檢查需要才打開包裝。劉研認為，平台在賦予消費者權利的同時，也要給商家相應權利，增加對消費者濫用政策的限制，例如內衣等產品拒絕退換等。

網民批評老師行為教壞細路，「不只是商家損失，退回去再讓別人買去了，消費者也損失」，而且學校也有責任，「學校又要叫表演，又不准叫家長掏錢買服裝，最後矛盾轉嫁給商家了」。

（綜合）