獲面試通知台女回覆這2字即被取消！　網民：讓我以為你才是老闆

繼台灣女網民在面試掏出筆記本，最後經多次面試也沒有被取錄事件，最近又有女網民分享讓她傻眼的面試經驗，收到1間公司的面試邀請，她在LINE上面回覆對方2個字，就被該公司人員認為沒禮貌，所以取消面試，令她百思不得其解，「難不成句尾都要加個愛心嗎？」。帖文引起不少網民討論，有網民理解公司決定，認為樓主的回覆「讓我以為你才是老闆」。



台女收面試通知，回覆對方這2字後，竟被指無禮貌而取消面試。（《我要準時下班》劇照）

台灣有女網民早前在網上論壇Dcard分享令她感到傻眼的求職經歷，指應徵新工作後，對方透過LINE確認時間，問她「在星期二方便面試嗎？」，並附上一個愛心符號，4分鐘後，樓主回覆稱「可以」，但對方卻遲遲沒回應。

直到7個小時後凌晨1時多，樓主再次收到對方詢問「下午16:00方便嗎？」，但1分鐘後又改口「更正，先不用喔」，讓她疑惑問「不用面試嗎？」。沒想到下午時，樓主再次收到公司回覆「考慮到打字方面的用字遣詞跟禮貌，暫不考慮喔」，讓樓主感到優眼，求問大家看法：「我才回可以兩個字欸，哪裏看得出我沒禮貌了？難不成句尾都要加個愛心嗎？」

有網民認同公司決定，「不知道為什麼『可以』兩個字讓我以為你才是老闆」。（《我要準時下班》劇照）

看到帖文的網友議論紛紛，有網民認為「對於求職或職場書信，建議還是假掰一點：感謝您的邀約，面試時間我可以配合，請問有需要提前準備的資料嗎」、「多用『請、謝謝您、感謝您』不會少一塊肉喔」。有網民認同公司決定，「不知道為什麼『可以』兩個字讓我以為你才是老闆」、「我是人資也不錄用，會覺得以後如果讓你對客戶和老闆，都是這樣回話，不能說沒禮貌，但就不適合職場」。

有網民認為凌晨1時才約面試，這間公司也不見得有禮貌，「是說凌晨1點在那邊跟人家更正面試邀請的公司，也不用去了吧」、「凌晨1點的邀約真的先不要，這是冥冥之中保佑你啊」、「凌晨一點傳訊息就比較有禮貌？」、「對方都告知4點了，馬上又說不用……一下子好一下子不好，這麼情緒化的人不相處也好」。亦有人認為「結論：雙方都有問題」。