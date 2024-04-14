面試難題！「牛奶倒入大海怎麼取回來？」應徵者機智妙答即獲錄取

職場面試問題雖多變，但一般不離對工作能力的研判。然而，近日內地社交平台就流傳1條面試問題，指某大企業聘請產品經理，面試官向應徵者問「怎麼將倒入大海的牛奶拿回來」。問題一出即難倒眾多應徵者，但其中1人的答案正好符合面試官的期望，即時獲得錄取，而該答案也令網民議論紛紛，「老兄有才啊」、「一輩子也學不會的話術」。



網傳內地某大企業聘請產品經理，面試官向應徵者問「怎麼將倒入大海的牛奶拿回來」。（GettyImages）

近日網上流傳有求職者在微博發帖，稱內地有某企業聘請產品經理，面試時問了「1杯牛奶倒入大海以後，要怎麼拿回來？」。當時應徵者都有些始料未及，想了千奇百怪各種回答，包括「把海抽乾」、「如果牛奶重要的話我會妥善保管，如果不重要的話我會再買1杯」、「把這片海的魚撈上來制成魚湯給牛喝，再從牛身上擠回來」。

而其中1名應徵者就有不同思路，並表示「沒必要在乎一時的拿與不拿，只要最後能有效地從大海回收那杯牛奶的價值，就算是拿回牛奶了」。面試官對這個答案非常滿意，並即時將其錄取。面試官指問題核心不在乎牛奶與海，而是考驗應徵者的邏輯思考能力，及面對不可逆轉的錯誤時會如何處理，而該名應徵者的回答正好符合他們的期望。

其中1名應徵者的回答深得面試官認同，而即時獲得錄取。（《上司實習生》劇照）

帖文引起網民熱議，惟不少網民都認為該題目未能真正考驗應聘者在職位上能發揮的能力，「能出這種面試題的公司我也不想去，多少有點裝腔作勢，面試是雙向選擇」、「我能說這種問題很無聊嗎？還美其名曰靠思維能力」、「第一反應是，都倒進海裏了，為什麼要拿回來，有什麼意義，為什麼要做無意義的事」。

事實上，早於去年網上就流傳指該題目是網際網路技術公司「字節跳動」的面試題目，甚至有指是華為公司的面試題目，惟相關說法均未被證實。不過，此題目卻深受網民關注，各地網民展開激烈討論。此外，在社交平台抖音上也出現不少教人面試技巧的營銷號拍片「解題」，當時帶起了一波面試技巧的風潮，也出現五花八門的「大廠面試題」、「500強面試題」影片。

（綜合）