畢業生面試拒自我介紹！問申請原因竟咁答　HR勁嬲：差啲想講粗口

常言道「機會是留給有準備的人」，較早前有HR分享奇葩面試事件，有求職者應徵行政人員職位，竟穿T恤牛仔褲，被要求進行自我介紹時，又稱「CV（履歷）度咪有寫」。種種態度本已令人嘩然，怎料問及申請工作原因時，對方竟解釋「其實都係阿媽幫我申請嘅，我都係諗住上嚟睇吓環境嘅啫」，令樓主震驚不已，隨即請對方離開，直言「真係第一次見咁Kam（奇怪）嘅人」。事件惹來網民兩極看法，有人批評求職者態度惡劣，「極品中嘅極品」；亦有人覺得樓主都有責任，「你都係睇佢CV，啱心水至叫佢嚟見工」、「上到嚟又要講一次，咁不如Walk in面試」。



有求職者面試時被問申請工作原因，回覆令HR嘩然，稱「真係差啲講粗口」。（《氣象廳的人們》劇照）

「宜家真係咩人都有」，樓主在香港討論區以「嚟面試咩都唔準備係咩玩法」為題發帖，指公司正在招聘普通行政人員的職位，某日有位應屆畢業生前來面試，可惜只會面約5分鐘，便已決定請對方離開。事關對方竟然穿T恤配搭牛仔褲，令本來對衣着沒有要求的樓主只能無奈感嘆「係咩玩法」。

其後樓主請對方自我介紹，卻被回覆「CV度咪有寫」，她強忍不滿再有禮詢問為何申請上述工作，豈料對方語出驚人，稱「其實都係阿媽幫我申請嘅，我都係諗住上嚟睇吓環境嘅啫」，令其憤怒不已「真係差啲講埋粗口」。樓主表示，自問曾和不少求職者進行面試，大呻「真係第一次見咁Kam嘅人」。

樓主自問曾和不少求職者面試，直言「真係第一次見咁Kam嘅人」。（《我們與惡的距離》劇照）

帖文引來網民兩極討論，有人斥該求職者態度惡劣，浪費雙方時間，「極品中嘅極品」、「富二代上嚟拎經驗」、「擺明被阿媽迫面試，上嚟當係應酬」、「你都算仁慈畀成5分鐘，畀着我一嘢就叫佢走」；有留言建議可這樣反擊，「你應該直接同佢講：『既然CV都已寫晒，我哋都無乜其他問題啦，你返去等消息啦』，『咁不如叫埋伯母上來一齊Interview啦』」。

惟有人反指樓主問問題缺乏技巧，「問個問題係問得好空泛，俾人寸係抵死」、「如果你問我點解要上嚟見工，我直接答你：『我要搵錢，你又要人，Deal唔Deal？』」、「最憨X係又要人哋Email CV，打晒之前做過啲乜，有晒公司名，上到嚟又要講一次，咁不如Walk in面試」、「你都係睇佢CV，啱心水至叫佢嚟見工」。不過有網民覺得自我介紹是基本步驟，「係想睇應徵者對答，因CV都可以別人幫手做」。

（香港討論區）