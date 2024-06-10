走塑｜紙餐具出事！叫外賣湯飯紙兜穿底漏湯汁　食客嬲爆即時咁做

【走塑／禁膠餐具／環保】自首階段管制即棄塑膠餐具及產品法例實施以來，網上關於紙製、木製餐具的埋怨聲不斷。最近有網民分享照片，稱發現外賣湯飯的紙兜破洞，湯汁及部份食物從洞中流出。樓主收到外賣後十分不滿，立即要求餐廳退款。有網民看完照片笑言是「湯飯走湯」，亦有人批評紙製餐具的缺點。



有網民買湯飯外賣，發現紙兜破洞，湯汁及部份食物從洞中流出。（「中伏飲食報料區」FB圖片）

該網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」發帖抱怨，表示日前叫了湯飯外賣，發現外賣紙兜破損，裏面的湯全漏光。從照片可見，紙碗側邊與底部連接處裂開，破了個大洞，湯汁及部份食物從洞中流出，紙碗外亦有大片水漬。而從俯瞰角度則可見湯汁已從碗底流走，只剩下大塊的食材；至於外賣紙袋的外部也同樣被漏出的湯浸得軟爛。

樓主指接到外賣時相當氣憤，即時要求餐廳退款，「見到個外賣都嬲，即刻退錢」，又表示「以後應該都唔可以再叫湯飯」。

照片引起網民熱烈討論，有網民笑言「外賣走塑，湯飯走湯」、「話就話因為環保，但依家成兜食物無晒，咁仲環唔環保呢」。另有不少人批評市面上有很多紙質餐具質素欠佳，「其實好似紙飲管一下就淋晒，仲有陣怪味」、「用紙兜裝熱湯好快就溶」，也有人建議叫外賣時要叫「乾身」食物，「冇汁炒飯嗰啲最好」。

早前有網民分享買杯裝飲品後，由於紙杯蓋移位而狂漏，變成「袋裝飲品」：

樓主經外賣平台買外賣，但當外賣員送上食物和飲品時，由於紙杯蓋移位，所以飲料倒瀉在膠袋內，變成「袋裝飲品」。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

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