外賣點心6個飯盒$7+$2紙袋　食客鬧離晒譜　網民批評收費「趕客」

「走塑」政策實施後，食肆的外賣餐盒及餐具收費一直引起網民關注。近日有網民在食肆購買點心，結賬時發現6款點心被放在6個外賣盒中，而外賣盒共收費7元，另有1項2元紙袋收費，讓他批評「離晒譜」。事件引起網民熱議，有人對現時餐廳收取附加費感到不滿，「堂食茶錢仲有加一」、「外賣又收盒錢、餐具錢」。



有網民在食肆購買點心，結賬時發現單是外賣盒及紙袋收費已需9元。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，表示日前於某連鎖點心店大角咀分店買點心外賣，每款食物均被放置在獨立膠盒內，6個外賣盒就被收取7元，令他直呼「離晒譜」。

樓主展示收據照片，顯示所購食物包括土魷馬蹄肉餅飯及5款點心，連同7元外賣飯盒及2元的外賣紙袋，共計197元，而相中除了飯盒，還見到有兩個以膠兜盛載的醬油。樓主指出，收費已與上月不同，「6盒嘢食，5個膠盒加1紙盒共收7蚊，上個月仲用膠袋，現在焗買紙抽袋又2蚊」。

樓主又指，店內的外賣膠盒向來收費，但上個月買酥皮叉燒包時並沒有收取紙盒附加費，沒預計今個月已開始收費。他並在留言區上傳上月12日收據，5個外賣盒共10元，而叉燒包的紙盒則未有收費，「上個月佢用呢隻屋仔盒，都算方便外賣，反而唔收錢，而家用無手抽紙盒就（收）錢」。

帖文引起網民熱議，有人表示「不嬲呢間嘢外賣盒每個計呀」，但亦有不少網民對於現時餐廳外賣盒收費感到不滿，「乜嘢都話收錢」、「我前幾日喺另一間食肆外賣都係逐個盒計，1碗粉加隻炸蛋就收咗4蚊。講真，真係唔會再幫襯」、「齋賣外賣盒都夠出糧畀1位full time（全職）」。

另外有網民建議樓主自行準備餐盒，「下次自己帶定食物盒咁咪唔駛嘥錢，又環保」、「係時候要適應帶環保袋和盒出街了」，不過有部份網民就提出質疑，「佢（食肆）會話唔得，最多唔做你生意，反正大把客食」、「你帶唔係問題，問題係餐廳收唔收你個盒裝」。有網民就感嘆餐廳收費問題，「堂食茶錢仲有加一」、「外賣又收盒錢、餐具錢」，更有人表示「趕絕外賣」、「即係逼人北上」。

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