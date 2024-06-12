泰男入國家公園採蘑菇　遭母象踩死全身瘀青　管理員推測出事原因

泰國發生大象踩死人事件。碧差汶府1名61歲男村民在晚上走入國家公園採蘑菇，直至朝早被發現倒臥血泊中，滿臉是血、全身瘀青，身旁有多個寬約20厘米的大象腳印，同行的人因為分開採菇，凌晨時曾聽到象叫但未有為意，早上準備回家才揭發悲劇。公園管理人員相信是1隻母象所為，可能是受驚下擔心小象安全才攻擊男村民。這次意外已是公園自4月以來第二宗大象襲擊人類致死事件。



泰國有男村民在國家公園採摘蘑菇時被大象踐踏身亡。（示意圖 / GettyImages）

泰媒報道，警方日前公布南瑙國家公園（Nam Nao National Park）森林內1宗大象踩死人事件。61歲死者撒空（Sakorn）原本在公園內採蘑菇，被發現時身處一片竹林，滿臉是血、全身瘀青，附近有1個袋子，裏面裝有相信是死者的水樽和採集得來的蘑菇。現場有多個大象腳印，每個腳印寬約20厘米，還有許多大象糞便和碎竹，推斷撒空被大象踩死。

警方初步調查顯示，撒空和其他村民一同在晚上走入國家公園採蘑菇，各人進入採集範圍後分散行動。凌晨時分，有村民聽到案發地點有大象叫聲，當時未有理會，去到黎明時他們準備回家，才發現撒空倒在血泊中，已經死亡。

案發地點南瑙國家公園。（網上圖片）

公園管理員指，區內住了多個象群，其中包括１頭大象媽媽和她的小象，大象媽媽可能受驚下擔心小象安全，才會攻擊撒空。

南瑙國家公園是熱門採摘蘑菇地點，但卻危機處處。今年4月，區內已發生過１宗大象襲擊人類致死事件，這是短期內的第2宗。

（綜合）