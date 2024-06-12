以為會被港人歧視　小紅書女遊港屢遇熱心人指路　大讚︰狠狠改觀

網上言論未必是事實全部，最重要的是自己親身經歷。1名女子在小紅書表示，過往在網上看到有人提及港人歧視內地人，但最近來港旅遊卻遇到不少好心人。在街頭迷路時，先後遇到2名熱心路人指示乘車路線，形容「遇到了許多熱心的當地居民」，對香港印象非常好，強調她沒遇到歧視，反思自己切勿盡信網上言論。



網民紛紛指出「你有禮貌，別人也有禮貌對你」、「香港真的是很溫暖、很有人情味、又很市井氣息的城市」、「建立正確的認知，是獲得尊重的第一步，大家排的是沒禮貌不尊重的人，友善和尊重的人，大家還是很友好的。」



有2名熱心途人展示乘車路線，令到她們減少迷路的機會。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，以前瀏覽小紅書，不少帖文提及港人歧視內地人，態度並不友好，但她日前到港，卻發現事實並非如此，遇到不少熱心人，例如和2名朋友首天抵港時，不知道巴士站在何處，茫然看地圖，男途人見狀主動指路。上車後，有阿姨主動搭話，簡單介紹她們前往的地方，她們在酒店附近想拖行李篋上行人天橋，亦有老翁指點，教她們可使用旁邊升降機。

樓主大讚香港藝術館提供點字指示，充份體現到人文關懷。（小紅書圖片）

樓主形容「一開始來的時候，對這邊的人際互動是不抱期待的」，但遇得多熱心本地人，她們事後勇於問路，更有2名熱心途人指示乘車路線，令到她們減少迷路的機會，「真的反思到了，雖然常常告誡自己網路上的事件不要輕易相信，但還是做了偏聽偏信的人」、「實地去過之後狠狠改觀了」。她指香港街景不錯，到處都有升降機、香港藝術館提供點字指示，充份體現到人文關懷，希望下次再有機會到港消遣。

網民紛紛留言「那些對香港針鋒相對的一種就是玻璃心，不照他自己的方式來的就說人家歧視，還有一種就是根本沒去過的，被網路輿論帶風向無腦跟風」、「開開心心的一般也不會上網專門說這個事情，說了也沒流量，所以你看到的都是被篩選過的」、「很開心你們喜歡香港」。

（小紅書）