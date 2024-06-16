獲老闆調派上海1年升職加薪3成　家人拒長期分開　港男陷兩難

本港不少公司在世界各地都有辦公室，或許要調派員工外地工作。有港男在網上表示，日前老闆有意派他到上海管理新部門，工作為期1年，不但升職，而且加薪3成。港男和妻子商量時，對方不想丈夫答應，認為他1個月最多只能返港1至2次，加上孩子留港讀書，變相和家人長時間分開，港男理解妻子憂慮，但覺得「機會都難得，如果唔應承，喺香港都幾難再升職」，因而詢問網民意見。



網民紛紛認為「屋企人永遠緊要過分工，唔好做傻事」、「你真係信做1年？」，亦有人支持樓主前往上海工作，「上海博得過」、「上海幾好，生活同香港差唔多」。



老闆想調派樓主到上海工作1年管理新部門，會升職和加薪3成。（《和解在後》電視劇照）

樓主在「連登討論區」表示，老闆日前叫他入房，表明升職和加薪3成，但前提是前往上海工作1年管理新部門，公司會資助房租和機票，並向香港交稅，如果樓主拒絕，職位和薪酬不變。

樓主告知妻子，由於「份工唔容許成日回港」，計算後1個月最多只能回港1至2次，加上妻子照顧孩子留港讀書，一家人無法跟隨樓主到上海。換言之，一家人「成年無得見」，妻子不太想樓主前往上海。

妻子照顧孩子留港讀書，一家人無法跟隨樓主到上海，所以妻子不太想樓主前往上海。（《和解在後》電視劇照）

雖然樓主明白家人情況，但認為工作機會難得，一旦拒絕的話，留在香港難以升職加薪，於是詢問網民意見。網民認為「咁唔好去，陪住細路成長好重要」、「老婆唔想，有細路留港讀書，又唔係近，要搭飛機，諗唔到有咩理由去」，亦有人認為應該去上海發展事業，「男人緊係事業啦」、「唔好困喺香港啦，勇敢一啲，去闖吓啦」、「上海好近啫」。

（連登討論區）