旺角戲院有床蝨？港男稱睇戲被咬好痕　歸家見床蝨　網民列3疑點

【床蝨／木蝨／滅蝨／Bed Bugs／旺角／戲院】床蝨肆虐令不少人擔心不已！日前有港男在社交群組發帖，聲稱到旺角某戲院看電影時疑被床蝨咬，形容「之後好痕」，歸家「換衣時注意床蝨喺我個大髀」。帖文更附上1張用紙巾捏死爆血床蝨的照片，樓主稱素來受皮膚問題困擾，擔心遭床蝨咬傷會有其他影響。



帖文其後被轉貼到其他群組，網民紛紛憂心「旺角戲院有床蝨」，急於追問「邊間？」。不過，有眼利網民認為帖文有3大疑點，包括上載的照片屬其他討論區的舊圖，故質疑內容真確性。



有港男聲稱與女友到旺角某戲院看電影時，疑被床蝨咬，他歸家換衣服時更發現大腿有床蝨，帖文更附上1張用紙巾捏死爆血床蝨的照片。（「如何殺滅床蝨，木蚤，臭蟲論壇」FB圖片）

該網民在Facebook群組「如何殺滅床蝨，木蚤，臭蟲論壇」以匿名發帖，稱日前與女友前往旺角某戲院看電影，其間感到「有嘢咬」，隨後就開始十分痕癢。當他回家更衣時，驚訝發現有床蝨在他大腿位置。他擔憂表示自己患有皮膚敏感及濕疹，不知床蝨對其身體有否影響；他又坦言對床蝨知之甚少，希望網民指教。帖文附上1張照片，見到有人用紙巾包裹捏死了1隻床蝨，紙巾上有床蝨屍體及血漬。

有港男稱日前與女友前往旺角某戲院看電影，其間感到「有嘢咬」，隨後就開始十分痕癢。示意圖，非涉事戲院。（gettyimages）

然而，記者翻查資料後發現，該張照片實際上出自討論區親子王國2015年的1則名為「（慎入）請問咩蟲」的帖文，故相信發帖的樓主是使用他人的照片，而非最新拍攝。

而樓主的帖文亦引起部份網民質疑，總括來說提出3大疑點，首先是樓主使用了其他網民上傳到網上的「舊圖」，其次是帖文屬匿名發帖，「如果係真怕乜嘢用自己名發帖」，而且樓主未有回答網民詢問事發戲院地點，故質疑帖文真偽，「無講邊間戲院，張圖又舊，唔好跟車太貼，人講就信」。

同樣的照片出現在討論區親子王國2015年的1則帖文中。（「親子王國」截圖）

雖然有網民質疑帖文內容的真實性，不過也有網民坦言在公共場所發現過床蝨，床蝨肆虐問題的確值得注意。

觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗過去接受《香港01》採訪時，曾分享小秘訣給擔心「惹蝨上身」的市民，例如外出用餐坐下前可先觀察椅墊，查看四邊有無「似黑色墨水咁嘅點點」及啡色小蟲，黑色墨水點點有可能是床蝨糞便，如有發現就盡量遠離該座位。另外，回家後要盡快更換衣物，並每日清洗衣物。日常穿着亦可選取淺色衫褲，方便觀察，平日也要多檢查外出用的背包、手袋等。

（Facebook、親子王國）