外傭床褥疑有床蝨　僱主2原因不搵滅蟲專家　包好床唔敢扔急求救

床蝨來勢洶洶，港人聞蝨色變。有匿名網民表示，外傭床褥懷疑出現一堆床蝨，由於家中飼養寵物，加上有嬰兒，所以不方便聘請滅蟲公司上門，詢問還有什麼方法可以解決床蝨。他指現時見到外傭的床「叫我睇我即刻嚇到彈開」，目前用大垃圾膠袋包起，「驚扔出去傳到比人哋仲衰，想睇下可以噴啲咩，起碼處理咗一浸先」。



網民紛紛建議滅蝨噴霧和滅蝨粉，亦有人指「買個膠床套，用熱風槍圍住個床褥吹，之後套膠床套，另外沿床邊或牆邊落床蝨殺蟲劑，床單定期換洗加熱力乾，隔一排又再重複做」、「用嘢包實曬先，成個床褥都唔好要啦，買過新啦」。



有網民建議樓主「用嘢包實曬先，成個床褥都唔好要啦」。（示意圖/Getty Images）

樓主在facebook群組「香港滅蟲關注組」表示，自己在家中飼養寵物，而且聘請外傭照顧嬰兒，但最近外傭床褥疑有床蝨，只要揭起，就見到一大堆，暫時用大型垃圾袋包好，由於有寵物和小朋友，所以暫時不方便聘請滅蟲公司上門滅蝨，「求救點殺床蝨？」。

樓主補充指，由於過度警嚇只能找來網上圖片示意，不敢行去拍照。有網民問在家中何處發現床蝨，他說目前只在工人姐姐的床有發現，「佢叫我睇我即刻嚇到彈開，叫佢即刻用大垃圾袋包住成張床先，我相都唔敢影」、「啲蟲個樣同呢張網上相一樣，真實數量多一大堆」。現時已將外傭的床褥包好但未扔，「驚扔出去傳到畀人哋仲衰，想睇下可以噴啲咩，起碼處理咗一浸先～唔好影響到人」。

網民推薦數款滅蝨噴霧和滅蝨粉，亦有人指「買個膠床套，用熱風槍圍住個床褥吹，之後套膠床套，另外沿床邊或牆邊落床蝨殺蟲劑，床單定期換洗加熱力乾，隔一排又再重複做」、「熱力可以殺蝨，用手提蒸氣熨斗或熱風槍近距離噴床褥、床架、被鋪、窗簾、沙發，所有摺疊位要翻開去噴，衣物用60度高溫水去洗，每星期做一次，要做兩三次，千祈千祈千祈唔好用煙霧滅蝨蛋，否則會擴散全屋」。

樓主表示多謝大家意見，希望可以滅蝨。（資料圖片）

更有網民指「用嘢包實曬先，成個床褥都唔好要啦買過新啦」、「快啲搵滅蟲專家處理」。有人質疑樓主是想發文推介滅蟲產品，其後關注組管理員指已證實匿名參與者身份，並非打手發文自問自答。

樓主回覆多謝大家意見，已經網上購買數支大家推薦滅蝨產品，同時都會嘗試用熱力蒸氣等方法，因為家中有毛孩及年幼孩子，會先嘗試自行滅蝨，「唔得嘅話再安排點搬走佢哋先」，再找滅蟲專家。

（facebook群組「香港滅蟲關注組」）