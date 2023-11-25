專家揭密床蝨最常躲藏處　入住前先檢查床墊、家具有冇蟲體、卵粒

近期萬華區一間旅館有旅客反映出現臭蟲。專家表示，民眾到旅館住宿時，可先將行李放置在入口處，檢查床墊、家具縫隙是否有黑色血便、蟲體與卵粒。



台灣科技媒體中心（SMC）邀請台灣大學公共衛生學系教授蔡坤憲分析臭蟲（床蝨）危害。蔡坤憲表示，臭蟲族群擴散的方式主要為被動式傳播，如攀附躲藏於行李、衣物、家具，再因人員攜帶或物流交通移動到下個地方，建立新的臭蟲族群，而近年來高抗藥性的臭蟲族群出現，使得化學防治成效降低。

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臭蟲在台灣恐大流行！學者憂：「入侵殺不死」不吸血也能活 旅遊防禦法必知！

臭蟲流行有3條件：

1. 民眾、外籍人士之行李夾帶臭蟲進入台灣。

2. 高抗藥性臭蟲族群建立於台灣。

3. 臭蟲孳生的家具或行李未被妥善處理，流入二手市場或被人撿取使用等。

蔡坤憲表示，新冠疫情後人員的流動逐漸增加，旅遊交通也逐步恢復疫情前的頻繁交流，可能增加台灣境內或境外臭蟲的族群擴散。倘若未來大流行，臭蟲侵入公共設施如學校、圖書館、捷運、客運、火車等處，民眾個人防範措施、政府的監測與介入處理、以及病媒業者的專業知識與處置手法三者結合，才有可能減低臭蟲的孳生與危害。

蔡坤憲提醒，臭蟲叮咬造成的過敏反應常見為「紅色丘疹且周邊皮膚會腫脹成硬塊，且皮膚會發癢和刺痛」，症狀大約1至2週內會消失。與其它蚊蟲叮咬差異點為叮咬位置，蚊蟲多以皮膚裸露處叮咬，而臭蟲多於皮膚與衣物或棉被接觸附近叮咬，典型的叮咬痕跡排列為線狀，若過敏症狀嚴重建議向皮膚科醫師診斷開藥。

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