巴士硬cut線差1秒撞車！驚險影片瘋傳　網民點出關鍵：車長係被逼

駕駛時小路出大路，當然要讓大路車輛先行！近日有司機上傳行車記錄儀影片（車cam影片），顯示晚間在公路行駛時，遇上有巴士從左前方快速由小路強行切線轉入大路，差不足1秒便撞車，幸片主及時減速讓路才避免事故，質疑巴士車長趕收工，駕駛態度有問題。



網民看完車cam片後有不同看法，有人批評巴士車長，「成車客係度都仲要硬cut（切線）」、「睇都唔睇就咁標出嚟」；但亦有人點出關鍵，指巴士前方的私家車有一定責任，「前面奧迪停係度，巴士逼住出」、「巴士佬無預到佢（指私家車）會唔出，應該收唔切」。



有司機上傳行車記錄儀影片，顯示晚間在公路行駛時，遇上有巴士強行切線，導致險些撞車。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

該名網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖，並上傳長約9秒的行車記錄儀影片。從畫面資料可見，事發時間為本月6日周四晚上約11時30分，片主沿公路行駛，左側小路有1輛紅色奧迪私家車及開往葵芳站的58M路線巴士，而巴士上乘客不多。

最前方的奧迪私家車當時打燈提示要切線入大路，不過卻未等奧迪切線，緊隨其後的巴士已突然從小路強行切線而出。片主未有預計到巴士會越過前方奧迪切線，立即響咹提示，雙方差不足1秒便相撞，幸片主及時收慢，終於在最後一刻避免撞車。而片段結尾可見奧迪仍然停在小路上，而巴士就打了2次燈號示意。

有司機上傳行車記錄儀影片，顯示晚間在公路行駛時，遇上有巴士強行切線，導致險些撞車。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

片主在帖文中表達對巴士司機的不滿，表示「師傅趕收工呀，頭車部Audi（奧迪）未出你就禽出嚟」。帖文引起網民熱議，且出現兩極意見，有人同意樓主，直斥巴士車司的駕駛態度不當，又建議樓主進行舉報，「咁揸車法快得幾多秒？」、「成車客係度都仲要硬cut（切線）」、「睇都唔睇就咁標出嚟，有車牌直接打去九巴投訴」、「影住駕唔使諗」。

巴士打了2次燈號，網民認為是車長表示歉意。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

不過，另有網民指出關鍵，指巴士前面的奧迪私家車打了燈卻一直沒有切線，認為巴士可能是未能及時減慢才強行切線，以避免撞向奧迪，「前面奧迪停喺度，巴士逼住出」、「前面架私家車（奧迪）玩嘢行咁慢」、「佢（巴士）唔cut出嚟（就可能）撞前車，巴士佬無預到佢（奧迪）會唔出，應該收唔切」、「應該架奧迪唔出，巴士最後打咗兩下死火燈say sorry（道歉）」。

（Facebook）