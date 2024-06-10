荔枝角男子2次向駛經九巴車底扔樽　離奇舉動惹議　網民籲要制止

任何人不得騷擾司機駕駛，以免發生意外。網上日前流傳1條影片，顯示有1名男子在荔枝角長沙灣道行人路，向駛經巴士車底扔下膠樽，其中一輛九巴如常駛經，車胎輾過膠樽，反彈回到行人路，男子拾樽再拋向另一輛九巴車底，今次輾完沒有反彈。網民紛紛留言「究竟係咩玩法」、「刑毀公共交通工具」，亦有人認為不論是什麼原因，應該立即制止對方，「（拍片者）應即時勸止佢，因此行為危害乘客和其他道路使用人士，包括佢自己」。



男子彎腰覷準駛經的九巴。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

涉事影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約10秒，現場是荔枝角長沙灣道往美孚方向、荔枝角收押所職員宿舍對開，總共有2條行車線。

片中可見，1名孭起背囊、身穿深色風褸和長褲的男子在上址彎腰，覷準駛經的九巴，隨即將膠樽拋向車底，九巴如常行駛，膠樽遭車胎輾過，反彈回到行人路。男子拾回膠樽重施故技，再扔向另一輛九巴車底，膠樽今次被輾完之後，沒有再反彈，影片便結束。

膠樽今次被輾完之後，沒有再反彈。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

多名網民留言「影響道路安全」、「想害死人呀！」、「如果佢令到巴士出意外，刑事民事有排受」，網民難以理解片中男子目的，但呼籲其他人如果遇到類似事件，理應立即制止對方，以免發生意外。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）