女子「澀谷十字路口被巴士撞」影片瘋傳　網民一原因齊呼：抵死！

東京澀谷十字路口日前發生行人穿越斑馬線時，遭巴士撞倒的事故，女子痛到當場趴地無法起身。



近日車禍影片在社群瘋傳，吸引千萬人點閱，然而在了解發生原因後，網友一面倒抨擊「100%是行人的錯」。

不太會日語疑是外國人 點圖放大看看涉事影片截圖：

有電視台在附近取材，剛巧拍到事發經過。（YouTube@めざまし8チャンネル）

有電視台在附近取材，剛巧拍到事發經過。（YouTube@めざまし8チャンネル）

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日本東京知名景點「澀谷十字路口」4日晚間發生車禍，一名女子在穿越行人穿越道時，遭巴士撞擊重摔倒地。

從監視影片可看到，當時巴士已左轉駛上斑馬線，多數行人都減速或停下等待巴士通過，只有一名年輕女子疑似因正專心滑手機，仍繼續快速前進，結果用力撞上巴士側面，反彈倒地。

事發當下新聞節目《めざまし８》也恰巧在場取材，拍下整個過程，並於隔天（5日）播出。

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從《めざまし８》釋出的片段可發現，女子倒地後趴地數秒才慢慢起身，當下立即有路人上前關心，肇事司機也馬上下車查看狀況。

據《めざまし８》採訪可知，被撞女子疑似獨自一人、沒有同伴，日語也不流利，需要依靠手機翻譯來進行溝通，並告訴協助路人她的頭、手肘與腳都受傷了，隨後被救護車載離。

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不過回顧事故起因，網友紛紛表示無法同情：

「走路別玩手機就不會受傷」

「是行人沒注意的錯，巴士才是受害者」

「天罰」

「應該要對邊過馬路邊玩手機的人開罰」

「我為司機和乘客感到難過」

「希望司機不會被追究責任」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】