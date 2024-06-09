女兒海洋公園失AirPods　耳機天各一方　港爸尋失物兼教人生道理

蘋果用家遺失手機或相關配件，仍可憑「尋找我的」（Fing My）功能得知失物去向，惟未必能成功取回。有港爸在網上表示，女兒日前在海洋公園玩得樂極忘形，一時大意遺失AirPods，當他開啟尋找功能，發現右邊耳機在大角咀，左邊耳機則在石硤尾，故在facebook群組發文，希望能替女兒找回失物，同時教導她做人應該要路不拾遺。網民紛紛留言指，除非拾獲者剛好看到帖文，否則很難交還，「搵得返嘅機會好微」。



右邊耳機顯示在大角咀深旺道8號君匯港第2座。（facebook群組「我長於大角咀重生版」圖片）

樓主在facebook群組「我長於大角咀重生版」發文表示，自己與家人住在大角咀，本月2日，女兒前往海洋公園嬉戲，「玩得開心，跌咗（AirPods）」，事後感到不開心，樓主為女兒尋找耳機下落，發現右邊耳機顯示在大角咀深旺道8號君匯港第2座，左邊耳機顯示位於石硤尾邨美薈樓，呼籲「希望有心人畀返」。

左邊耳機顯示位於石硤尾邨美薈樓。（facebook群組「我長於大角咀重生版」圖片）

多名網民紛紛留言「咁有緣！希望你搵得返」、「可能佢哋都跌咗1粒」、「AirPods就算執到單隻耳仔，都好難還得到畀失主，除非有睇呢個群組，又或者成個盒唔見，被人執到再開遺失mode，如果唔係想還，都唔係一件易事」，樓主解釋自己都是盡人事，同時最想教導女兒要路不拾遺，「別人掉失的東西時，心情就好似你（女兒）現在一樣」。

AirPods是無線配件，但並不能發聲，網民認為除非拾獲者剛好看到帖文，否則很難交還。示意圖。（Apple網站圖片）

（facebook群組「我長於大角咀重生版」）