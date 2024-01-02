遺失65年的銀包！劇院東主執到網上尋人　物主女兒：像媽媽回來了

美國喬治亞州亞特蘭大廣場劇院是當地古老文化地標，早前進行翻新時，在廁所發現1個被埋在塵堆中的皮銀包，是當地女居民在65年前遺下。劇院東主驚訝拾到這銀包，打開一看內有不含磁帶或晶片的信用卡、1959年的抽獎券等，他認為彷彿走進時間廊，於是決心要找回失物主人。幾經波折，東主透過網上搜尋，找到物主家族曾舉辦慈善高爾夫比賽，因而找到其女兒，當她看到母親的銀包時十分感動，「浮現滿滿回憶，恍如媽媽回來了一樣」。



廣場劇院早前進行翻新時，在廁所發現1個被埋在塵堆中的皮銀包，是當地女居民在65年前遺下。（網上圖片）

綜合外媒報道，皮銀包內有一張1959年抽獎券，頭獎是新款雪佛蘭汽車，沒有磁帶的信用卡及1張黑白家庭照，而證件顯示銀包屬於名叫弗洛伊（Floy Culbreth）的女子。

廣場劇院東主克里斯（Chris Escobar）指，「能夠和守護這座歷史悠久的戲院實在是榮幸，但把歷史歲月交還給物主家人，則是人生禮物」。克里斯形容這個銀包就如時間廊的入口，它遺失了65年，記載着一家人曾在這裏生活過的痕迹，因此決定要物歸原主。

克里斯與妻子在網上找尋與「Floy Culbreth」相關資料，初時感到大海撈針無從入手，因當時的已婚婦人會冠上夫姓，直至妻子發現卡爾布雷斯盃（Culbreth Cup）網站才有起色，原來Culbreth家族曾舉辦慈善高爾夫比賽，從中找到Culbreth夫婦的女兒，即現年已71歲的西亞（Thea Chamberlain）。

西亞收回母親銀包後表示，她感到十分感動，「銀包戴滿母親的回憶，恍如她回來了一樣」。西亞指母親遺失銀包時她才6歲，內裏也有些屬於她的東西，例如保險卡和醫生預約單。

西亞收回母親銀包後表示，她感到十分感動，「銀包戴滿母親回憶，恍如她回來了一樣」。（網上圖片）

西亞憶述母親過去，指她是位美麗母親，雖然鄰居會以「辛辣版瓊·克莉佛（June Cleaver）」來形容母親。西亞指母親滿有愛心，生前積極公益活動，參與幫助腦性麻痺患者的非牟利工作。而西亞與孫子分享母親失物，孫子小心翼翼翻看當中的收據和照片，並向父母查問當中歷史，彷彿一家人又再重聚般溫馨。