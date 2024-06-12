糉葉重用？綠領行動籲：竹葉洗淨吹乾下年再包糉　網民嘲笑後急刪

為咗環保，可以去到幾盡？端午節假期剛剛結束，不少人品嚐糉子時拆下大量竹葉棄掉。環保團體「綠領行動」本月10日在facebook專頁發文，呼籲市民食完糉後，稱可以保留竹葉，「其實洗返乾淨吹乾就可以循環再用，下年再包過糉又得」，但大批網民炮轟「綠領行動」沒有考慮到食物安全問題，「糭葉經過包裹加熱之後會變脆，唔可以再用，只可以當廚餘處理，不如話唔食糭最環保」。不少人更留下負評嘲笑，指「廁紙洗完都可重用？」、「用紙竹葉嘛」、「有冇考慮過食物安全嘅問題呢？」，帖文瘋傳後，綠領行動其後在帖文刪去「下年再包過糉又得」字句。



不少網民炮轟重用糉葉的建議罔顧食物安全。（示意圖/Getty Images）

綠領行動本月10日在其facebook專頁發出相關帖文，首先提醒「端午節長假期勿忘環保」，隨即建議大家素糭，標榜「既可以食少啲肉健康啲，又可以減少碳排放」。

帖文更提及食完糭之後會遺下竹葉，大家可以如何處理？綠領行動認為不應棄置到垃圾桶.，「其實洗返乾淨吹乾就可以循環再用，下年再包過糉又得」，帖文同時講解其他環保貼士。

綠領行動在最初版本指出「其實洗返乾淨吹乾就可以循環再用，下年再包過糉又得」。（綠領行動facebook截圖）

但循環再用竹葉言論引來多名網民討論，紛紛批評「唔該小編1年後用返啲洗乾淨嘅糭葉包糭，再食畀我哋睇」、「真係走火入魔」、「我好多糭葉，洗返乾淨送去你哋辦公室，你哋下年包糭畀自己食」、「其實扇貝蒸完個殼都可以重用，唔少食店都做緊」。

遭到網民炮轟後，綠領行動刪去「下年再包過糉又得」。（綠領行動facebook截圖）

綠領行動事後在帖文刪去「下年再包過糉又得」，但根據facebook編輯紀錄，用戶仍然可以看到原始版本，帖文同時限制只有追蹤專頁24小時以上的用戶才能留言，和其他帖文的安排不同。

（綜合）