恐怖！英童親睹「爸爸所養惡霸犬咬死外婆」　鄰居：慘叫了10分鐘

英國埃塞克斯郡一名6旬老婦近日前去探望孫子時，在孫子面前被2隻女婿飼養的美國惡霸犬（XL Bully）攻擊，孫子嚇壞急忙向鄰居求救。



然而不幸的是，警方趕到時老婦已不幸死亡。

女婿夢想做饒舌歌手 死者曾提醒他養的狗具危險性卻遭反駁「沒有人能告訴我該怎麼養狗」（點圖了解更多）：

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《每日郵報》與《太陽報》報導，這名68歲的婦女馬汀（Esther Martin）3日前去探望11歲的孫子，據馬汀47歲的女兒索妮雅（Sonia Martin）的說法，當馬汀試圖用掃把驅散2隻正在打架的狗，結果被2隻美國惡霸犬攻擊咬死。

索妮雅還表示，眼見祖母遭到攻擊，孫子尖叫著跑出家門求救。

警方表示當天下午4時接獲報案，前往「Jaywick Sands」當地一處民宅，雖然附近鄰居幫忙急救，但馬汀當場被宣告不治，2隻攻擊馬汀的狗已被射殺。

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鄰居表示，他們聽到屋內傳來長達10分鐘的慘叫聲，隨後便發現馬丁身受重傷，「太可怕了，現場到處都是血，她的頭上沾滿了血」。

雖然家屬宣稱襲擊馬汀的是美國惡霸犬，該品種本月初在英國被禁止飼養。不過，警方表示狗品種尚未確定。而狗的飼主是馬汀的女婿沃倫（Warren）。

馬汀過去就曾提醒過沃倫其養的狗具有危險性，卻遭沃倫反駁，「沒有人能告訴我該怎麼養狗」。

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據悉，39歲的沃倫想成為一名饒舌歌手，時常以藝名「Wyless Man」發表作品。他在家中一共養了8隻惡霸犬，其中2隻為成年犬，其餘都是幼犬，目前他已獲保釋。

對此，沃倫的祖母則是堅稱，沃倫是一位充滿愛心的主人，且很小心地將狗鎖在房子裡，表示這些狗以前「從未攻擊過任何人」。

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