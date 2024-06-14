大角咀街坊搭九巴　阿伯遇衝突亂潑奶茶淋中多人　後續發展仲激心

淋潑奶茶殃及池魚還聲大夾惡？有大角咀街坊在網上發文，早前腳部受傷到醫院覆診，乘巴士離開駛近富貴街埋站時，感覺身後有人淋潑液體，原來有阿伯和另一名中年婦人拉拉扯扯，阿伯於是淋潑奶茶，婦人亦急衝下車，但這一潑令不少乘客中招。乘客們大罵阿伯，但對方卻反罵全車人，車長上前了解，表示「乜都見唔到」，見到街坊拍照即指她侵犯私隱權，要求刪相。



街坊大感不滿作出投訴並發帖抱怨，同時轉述九巴回覆，指「已提醒車長行車期間如遇有突發事故，須就突發情況作出適當的應變安排，盡力為乘客提供適切協助」，為其遇到的不便而致歉。網民紛紛指「乘客需要協助，司機責無旁貸」、「應該第一個投訴司機，包容乘客亂潑奶茶」，但亦有人認為暫時只是街坊一面之辭，切勿「跟車太貼」。



圖中老翁被指在車內淋潑奶茶。（facebook群組「我長於大角咀重生版」圖片）

樓主在facebook群組「我長於大角咀重生版」表示，自己早前腳部受傷，當日早上9時許前往醫院覆診，中午12時許乘搭路線2E九巴離開，由於腳部未完全康復，只能坐在巴士下層。

當巴士駛近大角咀富貴街埋站時，樓主突然感到被液體從後方潑到，隨即全車嘩然，原來是同車阿伯和中年婦人拉扯，其間阿伯淋潑奶茶，婦人見狀快速落車。當時大批乘客被阿伯潑中，部份人被潑到「成身濕晒」，巴士更被「潑到周圍都係」，包括地面，有乘客怒斥阿伯行為，但阿伯不甘示弱反罵乘客，毫無悔意。

下層一地奶茶。（facebook群組「我長於大角咀重生版」圖片）

樓主向司機反映事件，但司機表示「乜都見唔到」，由於報警會連累到全車人暫時不能離開，所以樓主放棄報警，反而在車上拍照存證，但司機見狀，反指樓主侵犯私隱權，要求她刪相。

其他地方都被濺中。（facebook群組「我長於大角咀重生版」圖片）

樓主大感不滿，並向九巴作出投訴，樓主轉載九巴回覆，指「已提醒車長行車期間如遇有突發事故，須就突發情況作出適當的應變安排，盡力為乘客提供適切協助」，並指會留意車長的服務表現，「對您（樓主）帶來不便，謹此致歉」。

網民紛紛留言指「香港冇肖像權」、「可以打返九巴客戶服務熱線投訴，車廂內有CCTV, 九巴會睇返當時情況」，亦有人認為目前只有數張照片，未知事實全部。

（facebook群組「我長於大角咀重生版」）