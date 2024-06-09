巴士打尖爭執！2大叔咆哮圍罵嚇哭小朋友　後生仔高EQ應對獲激讚

乘搭巴士最重要互諒互讓。本港網絡流傳1段影片，指巴士車廂內有多名乘客因打尖爭執，其中2名大叔咆哮指罵1名年輕男乘客打尖，男乘客解釋排隊時有誤會，但2名大叔仍連珠炮發，更挑釁叫男乘客報警，聲言「我識咁多差人！你話我玩嘢啊！」。男乘客於是報警指被恐嚇，大叔不滿，叫男乘客下車，大叔亦叫兩名女兒下車，但女兒已被嚇哭，勸阻大叔下車，大叔最終坐回座位，惟仍大聲「攞尾彩」說「打尖仲阿支阿左」。

影片引來網民熱議，不少人支持年輕男乘客，「聽對話似係1條隊有另外幾架車，似係年輕人以為個阿叔唔係上車所以上咗唔係有心，咁佢都好有禮貌解釋返啦，嘈乜」、「都幾高EQ」、「條片我只係見到1個躁狂，不停勁大聲X嗰兩個人」、「乜都報警、浪費時間」。但亦有網民認為「打尖抵X」、「搞到人哋咁扯火！後生個個就講少兩句啦！」。



本港網絡流傳1段影片，指巴士車廂內有多名乘客因打尖爭執，其中2名大叔咆哮指罵1名年輕男乘客打尖。（影片截圖）

有港男在Facebook群組「香港突發事故報料區」發布2段影片，指昨日（6月8日）晚上8時半回元朗方向的九巴268B上，有多名乘客因打尖爭執報警，結果嚇哭小女孩，「當時只係第3個站，巴士上仍有大把位。其實帶住細路又小小事，就唔好玩到報警啦，嚇到啲細路喊晒」。

第1段影片見到，巴士上層樓梯座位位置，2名大叔正圍着1名年輕男乘客，男乘客解釋，「唔知前面邊個上車啊嘛，先生，有陣時前面啲人唔係排緊呢條隊㗎嘛，唔係上呢㗎車㗎嘛」。

聞言其中1名大叔手指指激動喝罵，「咁我咪叫你排隊囉！叫你排隊啊！」。男乘客勸喻「冷靜啲先生」，大叔隨即挑釁表示「報警囉不如」，男乘客則回應「報警啦，咁樣」。

第2段影片見到，2名大叔仍在圍罵男乘客，男乘客指「你話要報警啊嘛，咁咪叫你報警囉」，其中1名大叔咆哮「報啊！成車人坐喺度，報！」後坐下，惟另1名穿灰色上衣大叔未有停口，喝斥「玩咩啊？邊有玩你啊？你頭先講個玩字，我先火X滾咋！我使唔使報警啊？我識咁多差人。你話我玩嘢啊！玩玩玩，我玩咩嘢啊？」。

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2名大叔之後叫男乘客「即刻報警啊！即刻報」，現場開始傳來小女孩哭聲。男乘客之後取出手機報警指遭恐嚇，大叔再度火起，「我邊有恐嚇你啊？你話玩我啊！你打尖，仲喺度阿支阿左」，又叫男乘客下車。男乘客與同行女子下車，灰衣大叔叫上2名女兒想跟着下車，惟女兒已被嚇到不斷哭泣，叫父親不要走，並把父親拉回座位，但仍在女兒面前大聲向下層方向「攞尾彩」說，「打尖仲阿支阿左！」。

影片引來網民熱議，不少人支持年輕男乘客。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人支持年輕男乘客，「聽對話似係1條隊有另外幾架車，似係年輕人以為個阿叔唔係上車所以上咗唔係有心，咁佢都好有禮貌解釋返啦，嘈乜」、「未睇片我都贊成打尖抵X。但睇完片，聽埋年輕人解釋，再睇返兩個大叔表現，都係幫唔落」、「打尖係衰，但又真係同條隊唔會知排前面啲人邊啲係上車，行遲啲巴士佬又閂門，所以其實好小事」、「都幾高EQ」、「條片我只係見到1個躁狂，不停勁大聲X嗰兩個人」、「乜都報警、浪費時間」、「其實好少事，唔使2個大男人兇人，今次嚇唔到人反而嚇親自己細路女」、「若果真係開車後頭幾個站，本身又大把位，咁有咩好吵？」。

然而亦有網民認為「打尖還打尖，有位還有位」、「打尖抵X」、「搞到人哋咁扯火！後生個個就講少兩句啦！」、「而家啲年輕人講句對唔住會死」、「EQ高就一定啱？EQ低就一定錯？」。另有網民上載九巴手機應用程式（App）截圖感嘆，「唔怪得話因事故取消班次啦」，疑似因上述事件導致班次取消。