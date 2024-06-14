鄉音阿叔搭巴士大聲講視訊電話　乘客勸喻反捱罵　網民︰有冇字幕

乘搭公共交通工具應保持安靜，避免影響他人。有港女在網上表示，日前乘搭巴士時，有1名陌生阿叔在上層位置「超級大聲視訊電話傾計」，由於噪音擾民，所以她和其他乘客勸對方收細音量，但阿叔以有濃重鄉音的廣東話反罵他們「咁樣投訴我」、「我喺香港（嘅時候），你都未出生」。港女等人為免影響其他乘客，任由阿叔發火，全程沒有反駁。



網民紛紛留言「無需再理會他們，這類人多的是，不會改變，不值得浪費自己的時間精力」、「我習慣會用藍芽聽歌，我聽你唔到，聽你唔到」，亦有人表示聽不懂阿叔說什麼，笑言「求翻譯」。



阿叔突然站起身來，懷疑操北方口音大聲斥責樓主他們。（facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0 」圖片）

樓主在facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0 」上載相關圖片和影片，加上樓主文字補充，事發本月2日樓主乘搭巴士，形容片中巴士阿叔在上層「超級大聲視訊電話傾計」，太嘈的關係，樓主上前勸告阿叔，「唔該麻煩細聲啲，將音量收細聲啲講，你（阿叔）嘅音量對他人造成影響」。

一會兒後，阿叔突然站起身指罵她和其他乘客，「好似攞尾彩」，以有濃重鄉音的廣東話斥責他們，片段中的說話內容約為，「你寸我阿叔冇錯，你唔好咁樣投訴我」、「我喺香港（嘅時候），你都未出生呀」、「講我幾次我唔係唔識，講咁多嘢」。

阿叔怒指他們。（facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0 」影片截圖）

樓主用文字解釋，阿叔一度聲稱「自己飲咗酒，講嘢大聲啲，有咩問題」，樓主和其他發聲的人為免再影響到車上其他乘客，所以沒有反駁，任由對方自說自話，阿叔之後前往下層，「不停大大聲講嘢，真係好好中氣」。

網民留言指「真係好多呢啲人」、「能做出這類事的人絕不會聽他人勸阻」、「唔好浪費時間」，亦有網民表示，難以聽明阿叔說話內容，希望有人翻譯，「請問有冇字幕？」。

（facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0 」）