巴士阿叔大聲開喇叭睇片！港女屢勸被無視　遭車長調停竟咁回應

搭乘交通工具時，理應顧及其他乘客感受。有馬鞍山街坊圖文並茂發文，指在巴士遇到1位阿叔開大手機喇叭看影片，多次出言勸阻被無視，甚至以手機大聲播放「喃嘸阿彌陀佛」反擊，對方仍無動於中。她之後向巴士司機反映，車長上前調停時，阿叔竟回應「我聽不懂」，她認為對方是「詐傻扮懵」，無奈稱「吹脹」。

不少網民對樓主遭遇表示感同身受，「呢種人好討厭，收工想休息下都唔得」、「佢哋完全唔會覺得打擾到人」，又斥責阿叔為人自私。



有阿叔乘搭巴士時大聲開喇叭看片，港女屢次勸阻被無視怒公審。（FB「馬鞍山之友 2.0」圖片）

樓主在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」發文，指6月1日（周六）當天搭乘由金鐘開往馬鞍山利安的過海巴士路線680，而相中阿叔自從上車後，便開大手機喇叭觀看抖音影片，不滿稱「睥佢又無反應，開聲話佢都無反應」，即使問對方是否聾人亦無反應。她之後決定坐近對方，同樣以手機開喇叭大聲播放「喃嘸阿彌陀佛」反擊，惟對方仍無動於中。

樓主表示，對方觀看影片途中突然從口中吐出異物，再丟到地下，故再度出聲責罵，對方是次終於回應「吓」，令她驚呼「原來唔係聽障人士嚟」。她之後質問對方「咁大個人有無公德（心）？」，但阿叔聽後選擇再次低頭睇片，無視樓主，又批評車上其他乘客只顧「食花生」，故貼圖公審「有無邊個係呢個阿叔嘅家屬，教下佢搭巴士嘅禮儀同公德，唔該」。

阿叔之後從口中吐出異物丟到地上，樓主不禁質問對方「咁大個人有無公德（心）」。（《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》劇照）

許多網民都表示感同身受，「完全係自私」、「呢種人好討厭，收工想休息下都唔得」、「佢哋完全唔會覺得打擾到人」、「最慘係用埋靜音耳機，都蓋唔到佢哋啲聲先恐怖」、「我見過有司機開咪叫個大媽細聲啲，大媽都唔理」。

有人就批評涉事阿叔無品，「大聲X佢啦，幾廿歲人唔X唔鬆化」、「可惜得你1個女仔，呢啲X老唔太怕女仔」。不過有留言指出這種情況其實都頗為尷尬，「講完佢唔聽嘅話，真係搞到報警，分分鐘其他乘客都可能掉轉槍頭」。

樓主補充，她忍無可忍終於向巴士司機反映，車長隨即上前調停，阿叔當時「吓咗兩聲」，然後又以普通話表示「我聽不懂」。不過樓主認為阿叔一直知曉她不滿其行為，當她前去和車長反映前，甚至返回座位後，阿叔都有持續望向自己，而司機勸籲後他才願意收起電話，因而覺得對方是「詐傻扮懵」，無奈稱「吹脹」。

（FB「馬鞍山之友 2.0」）