2人晚餐$1891！小紅書女「再被香港物價震驚到」　網民睇單︰不貴

本港物價高昂，吃好一點隨時要過千元。有內地女生在小紅書慨嘆「再次被香港HK物價震驚到了」，她們一行2人光顧沙田1間日式燒肉店，結帳承惠1,891元，但叫了黑毛和牛西冷、黑毛和牛厚切西冷扒、黑毛和牛腹前小排，以及海鮮拼盤等名貴食物，網民紛紛笑言「一點也不貴」、「食和牛正常啦」、「2人食咁多，當然不便宜了」。女生澄清自己沒有嫌貴，「好好吃啊！在深圳吃不到的」，又誇讚餐廳的上菜速度快。



樓主點了黑毛和牛厚切西冷扒、黑毛和牛腹前小排，以及海鮮拼盤等，結帳要1,891元。（小紅書圖片）

樓主早前1在小紅書上載多張圖片和影片，笑言「再次被香港HK物價震驚到了」，可見她一行2人3月29日晚上約8時，前往沙田1間日式燒肉店用餐，限時90分鐘，形容「好好吃啊」、「良心推薦」。由於叫了黑毛和牛西冷、黑毛和牛厚切西冷扒、黑毛和牛腹前小排，以及海鮮拼盤等名貴食物，加上牛腸、牛舌和威士忌梳打，總數1,891元。

樓主認為牛肉的肉質鮮嫩。（小紅書圖片）

網民發現樓主吃的是高級和牛，認為價格合理。（小紅書圖片）

根據樓主上載的圖片，牛肉肉質鮮嫩，油脂分布平均。網民看完照片及帳單，發現她點的都是貴價牛，認為價格不貴，「大哥，和牛當然貴」、「一點也不貴，是你自己點的東西太多了，我懷疑你有沒有吃完」、「呃流量」、「不貴，每一口都是租金」。

樓主澄清未有嫌貴，「我又無話貴哦」、「吸引到你就得啦」，今次的確點太多，「都吃完了飽過頭！下次要點少啲」、「而且好好吃啊！在深圳吃不到的」，並誇讚餐廳的上菜速度很快。

（小紅書）