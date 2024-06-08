紅磡$300煲仔飯？小紅書男呻被香港物價嚇倒　網民竟為食店平反

香港物價上漲已非新鮮事，但300元一個煲仔飯，你又嚐過嗎？紅磡一間食店的煲仔飯近日在社交平台「小紅書」引起熱議，餐牌顯示其中2款煲仔飯價值超過300元，被形容是「香港人也被嚇倒的物價」，亦有人指價格比美加更貴，「溫哥華的（居民）都要被嚇跑了」。但有網民卻反撐價錢合理，因這個飯份量很多，大概4至5人份。



有小紅書網民上載一張食店餐牌的照片，只見當中煲仔飯由168至308元不等，令他相當驚訝。（小紅書圖片）

小紅書網民「吃否」不時在分享香港地飲食資訊，近日就上載一張食店餐牌的照片，只見當中煲仔飯由168至308元不等，令他相當驚訝，「說到底它還是一個煲仔飯，沒有天價裝修，還是乖乖的回旺角吃我心目中的煲仔飯吧，真的愈來愈看不懂」。

有曾光顧的食客卻為餐廳平反，指這價格的煲仔飯是4至5人份。（小紅書圖片）

照片令不少人嘩然，有網民批評餐廳定價過份進取，慨嘆「食唔起」，又嘲諷「鳳爪排骨飯188（元），用真鳳凰整嫁？」、「這個價值真的是把兒子放進去煲了吧」。但有曾光顧的食客卻為餐廳平反，直言樓主不知份量就胡亂評價，指這價格的煲仔飯是4至5人份，「這個煲4個人吃的話，一人兩小碗沒問題」。

樓主親身到訪食店，並再發文分享食評，他指煲仔飯的確是「大大一窩」，與2個正常煲仔飯的份量相若。（小紅書圖片）

樓主看過網民留言後，親身到訪食店探個究竟，並再發文分享食評，他指該餐廳在平日晚上也座無虛席，而煲仔飯的確是「大大一窩」，與2個正常煲仔飯的份量相若，「2個大男人或者四位女士（吃）是差不多的」，並下了一個結論：「兩個正常煲仔飯價錢，還你兩個正常煲仔飯的質素。

（小紅書）