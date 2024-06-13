巴士活春宮？尾座阿伯疑跨坐年輕人狂搖身體　網民嘲緊火：要報警

在巴士尾座就以為無人見到？今午（13日）網上流傳影片，拍到巴士上層尾座有阿伯疑跨坐在乘客身上，雙方面對面，而阿伯下半身似有所動作，身體前後晃動狂搖，網民懷疑正上演「活春宮」，更認為被阿伯「擒住」的乘客看似很年輕，甚至可能未成年，而前方乘客似乎未察覺後方有異樣。有留言指大家可能想太多，「阿伯只係攬住人哋啫」，但更多人直斥阿伯疑做出猥褻行為，嘲笑他「好緊火」，認為應該報警。不過，亦有人認出該影片在多年前已流傳，而翻查網上資料，2021年已有網民上載過同一段影片。



片段拍到巴士上層尾座有2名乘客面對面坐，其中阿伯的身體狂搖，網民懷疑正上演「活春宮」。（影片截圖）

今午有網民在連登討論區上傳片段，形容「阿伯九巴車震，勁過何伯」，影片從巴士外部拍攝，見到2人在巴士上層尾座面對面狀甚怪異，身穿藍色格仔短袖裇衫的阿伯，疑跨坐在另1名乘客身上，手捉住對方肩膀，下半身疑有所動作，身體前後晃動狂搖，一度肉緊到「擒」在對方身上。而阿伯面前的乘客手部貼在阿伯胸前，片段只拍到2人上半身，而2人相隔1排座位前已有乘客，但似乎無人發現後方有異樣。

片段令網民聯想到「活春宮」情節，「架車好似真係冇人望後面㗎喎」、「阿伯好緊火」，片段其實只拍到2人的上半身，有人指「冇事嘅，個阿伯只係攬住人哋啫」、「幫手扣返安全帶啫」。不過，許多網民關注阿伯面的乘客身份，質疑「個樣咁似小朋友」，但也有人認為是年輕女子或外傭，呼籲拍片者報警，讓警方查明真相。

藍色衫阿伯身體前後晃動，網民質疑做出「活春宮」行為。（影片截圖）

眼利網民發現該影片其實早年已在網上流傳，「記得張圖好X耐㗎啦」、「回帶，有冇咁多人無睇過呀」。翻查網上資料，同一片段早於2021年已有人上傳至社交平台。有網民提醒，在巴士上做出猥褻行為即屬犯法，而發布相關影片亦有刑責，故最好都是向警方提供資料並舉報。

《刑事罪行條例》（第200章）第148條訂明，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款1,000元及監禁6個月。根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。

（綜合）