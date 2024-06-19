最唔想住香港邊區？港媽指東涌「感覺好差」有5大缺點　網民咁睇

香港哪一區最唔好住？有港媽日前發文，指早前去東涌「感覺好差」，大數居住缺點，包括車費貴「去邊度都遠」、遊客太多、區內是美食沙漠兼餐廳昂貴、空氣污染嚴重，而且「個outlet又唔係平，把幾火」，好奇問大家最不想住香港哪區。有網民認同港媽看法，又列出「屯元天」、將軍澳、深水埗及大澳等，表明不想住，但也有留言提到其實住任何一區都有優缺點，「可能要長時間住先至知道」。



港媽認為東涌缺點多多。（資料圖片）

港媽在親子王國討論區以「最唔想住香港邊區」為題發帖，表示最近要去東涌，認為區內環境不是理想居住地點，首先「住東涌去邊度都遠」，車費昂貴「每日幾十蚊車費」，而且居內遊客太多，「啲路又闊又遠，想搵間普通餐廳都好貴，物價高，遠啲屋邨叫平少少，得連鎖，冇啖好食」、「空氣污染又嚴重」。她甚至認為區內餐廳質素欠佳，屬「美食沙漠」，不少人專程去購物，但她認為「個outlet又唔係平，把幾火」。

有網民認同港媽看法，另外提到東涌買餸很貴，「車費貴過大西北，街市聽聞好貴，唔少人出返荃灣買餸」，但也有留言抱不平，指東涌自成一角配套齊全，「我反而覺得東涌幾好、啲樓唔高、樓與樓之間空間夠多！出中環都好快呀」，但街市價格的確貴。

樓主對東涌甚感不滿，指出區內多個缺點。（資料圖片）

除了東涌，網民提到多個不想住的地方，包括屯元天、深水埗、北區等，大澳的問題和東涌類似而且更不便，「屯元天又多大媽，又多電動單車，唔知以為自己係大陸」、「將軍澳區太多人」、「將軍澳濕到阿媽都唔認得」。

不過有網民覺得香港各區都有優缺點，很多時要住進去才知道，「個個區都係得一兩個點好，其他唔係太靜，就係人舊，人太多。荃灣係荃灣西好。沙田得中心同兩岸」。

（親子王國）