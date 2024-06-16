單車男迴旋處稱被巴士撞報警　累交通阻塞遭拍照公審　惹網民爭議

單車是道路使用者之一，但在路上行駛時要小心。有港男日前在網上發文，大呻下班時段搭乘巴士，遇到1名單車男駛經荃錦交匯處迴旋處，聲稱被其搭乘的巴士撞倒，當場要求報警。巴士只好停車，事件不但影響全車乘客，亦嚴重阻礙後方交通，故貼圖狠斥單車男「咁自私嘅人都有嘅？」。



有網民批評單車男行為，「撞親你仲可以企喺度笑，分明玩嘢啦」，又質疑對方駛進上述路段或涉違法；惟有留言覺得如雙方發生碰撞，報警處理是文明正常的做法，「有無傷唔係你話有就有，無就無，要去驗，點都要等警方嚟㗎啦」。網上地圖所示，涉事單車進入位置並沒有「限制騎單車或三輪車」的標誌，前一個路口即象鼻山路亦有標誌清楚指出「隧道區域終止」，換言之該單車男理應並不違法。



有港男下班時搭乘巴士，遇單車男駛經迴旋處時稱被巴士撞倒，要求報警，令巴士停下及交通阻塞，怒斥對方自私。（FB「馬路的事討論區」圖片）

「咁自私嘅人都有嘅」樓主於facebook群組「馬路的事討論區」嬲爆發文，怒斥片中單車男於下班繁忙時間，踏單車至城門隧道前的迴旋處（即指荃錦交匯處），聲稱被其搭乘巴士撞倒，要求報警處理。由於巴士要停車等候警員到來調查，事件不但影響巴士上乘客回家，亦嚴重阻礙後方交通，最終樓主需要下車轉乘另一輛巴士離開，故不忿稱「認住呢啲人，自有天（大車）收」。

事發地點為蕙荃路，準備進入荃錦交匯處交界，從照片拍攝角度，相信樓主當時身處巴士上層車頭位置，而單車男則在打電話，相信正在報警。樓主另外上傳的影片顯示，當時他走到巴士下層位置，於車內拍片不斷責備單車男，「阻住幾多人返屋企食飯，知唔知？」、「正仆X嚟呢啲」；單車男則一直扶着單車，站於巴士前方，途經受影響車輛一度要慢駛；不過無論從照片還是片段所見，未能顯示單車男有損傷。

帖文引來網民批評該單車男阻礙他人，「撞親你仲可以企喺度笑，分明玩嘢啦」，甚至有人建議政府應立法修例，「支持單車要考牌及交牌費，才准駛出馬路」、「建議政府踩單車要出馬路嘅話要拎牌，呢啲咁嘅情況，或佢裝備唔齊就扣分罰錢，無理由大家都用得道路，車就要計分發牌，單車唔洗」。

不過亦有留言認為毋須過於偏激，「無片睇到，有無真係撞」、「踩車嗰個有無傷，唔係你話有就有，無就無，要去驗，啲人話踩車嗰個阻住架巴士根本講唔通，點都要等警方嚟㗎啦」、「啱啱睇完街景，蕙荃路又真係無牌話唔准踩單車」、「我估佢都有睇清楚路牌嘅，如果唔踩得仲玩報警，佢都幾智障」。

運輸署網頁顯示，騎單車者不准進入隧道區、管制區或快速公路。（運輸署圖片）

網民重點討論單車男騎單車進入上述路段有否違犯，而根據運輸署網頁顯示，單車同樣被視為道路上車輛，亦有責任遵守適用於駕駛人的規例和規則；不過亦有列明，騎單車者不准進入隧道區、管制區或快速公路，而這些區域的起點及終止，均有交通標誌清楚說明。

單車進入迴旋處位置沒有「限制騎單車」標誌，前方路口亦有「隧道區域終止」標誌，相信單車男未有涉違法。（Google地圖）

從網上Google地圖所示，片中單車進入位置為蕙荃路，該處並沒有「限制騎單車或三輪車」的標誌，另外蕙荃路右邊前一個路口，即象鼻山路亦有標誌清楚指出「隧道區域終止」，即是說片中的單車男並沒有駛入不准單車進入的路段，所以應未有違法。

（FB「馬路的事討論區」）