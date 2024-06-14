內地夫妻遊港！食$38碗麵嫌貴：消費觀崩塌了！　阿Q精神咁安慰

在工資差額及港元與美元掛勾而匯率高企影響下，本港物價對遊客來說普遍高企，內地一對95後夫妻旅遊網紅近日遊港，從酒店、食物、飲品和交通費等各方面，討論香港物價，認為有昂貴和便宜之分，普通牛肉麵1碗售價50元，「1天啥也不做，吃3碗面就150（元）了」，部份漢堡「可能就是杭州2倍的價格吧」，但笑言有辦法將所有物價合理化，「把所有的物價都除以二就可以了」，38元麵加5元汽水，除以二就會覺得合理，「必須要有這樣的阿Q精神，欺騙一下自己」。



他們認為香港部份商品價錢公道，例如在尖沙咀租酒店，1晚600多元，而且免費升級，房間大約66平方米，開到行李篋，甚至靠近港鐵站；而超市售賣的肉類、水果和飲品，部份價錢合理，他們更買了2個葡萄柚返回酒店品嚐。



網民留言普遍讚賞該對夫婦觀點公道，指「很欣賞2位的視頻，能對香港客觀的表達」、「歡迎來到香港！希望玩得愉快的」、「香港餐廳有貴亦有平，服務也是成正比，做好功課自己選擇就是」、「老實講，38蚊已經好平」、「今日香港生活指數是過高」。



酒店性價比令到人妻暫時忘卻高昂車資。（YouTube頻道「阿挺阿水 Ting&Waters」影片截圖）

該對95後夫妻旅遊網紅近日首次遊港，在YouTube頻道「阿挺阿水 Ting&Waters」上載片段，長約8分鐘，首先評論酒店房間，位於尖沙咀，距離港鐵站不遠，靜中帶旺，沒有聽到噪音，1晚600多元，而且獲得免費升級，面積估計20多坪，大約66平方米，人妻高呼「遠遠超出我的心理預期」。只見房間不但有辦公枱，而且浴室乾濕分離，他們甚至打開到行李篋，笑言「（入住）這酒店賺到了啊」。

他們更指本身乘搭機場快綫到市區，「1個人是要60（元）」，雖然已經有折扣，但都認為票價太貴，感覺傾向負面，「但是現在住的這個房間，整個人心情很愉悅」，酒店性價比令她暫時忘卻高昂車資。

人妻指出普通牛肉麵售價50元。（YouTube頻道「阿挺阿水 Ting&Waters」影片截圖）

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隨後他們討論用膳事宜，沿途留意食肆價格，慨嘆「雞肉堡、牛肉堡可能就是杭州2倍的價格吧」，他們先後前往麥當勞和多間麵店，人夫認為中港兩地麥當勞食物質素差不多，「不過價格確實比杭州貴一點，1個套餐普通的漢堡薯條可能要46塊，國內的話我覺得30塊應該夠了」。

人妻更指，普通牛肉麵售價50元，「1天啥也不做，吃3碗面就150（元）了」。他們其後前往尖沙咀1間著名麵店用膳，她更分享1招，「在香港吃東西，只要提前先做一步，那你就會基本上覺得所有的物價都合理」，將所有的物價除以2，眼前麵條38元，加上5元汽水，一旦除2「就覺得，哇，很划算」，人妻笑言「有的時候你必須要有這樣的阿Q精神，欺騙一下自己」。

人妻和丈夫一邊走，一邊拍片，笑言「香港人真牛逼，這物價待的下去」、「這裡不愧就是全中國最貴的地方」、「走在香港的街上，聞到都是金錢的味道」。（YouTube頻道「阿挺阿水 Ting&Waters」影片截圖）

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他們之後前往超市，清水售價4元，3枝菊花茶總共18元，雞中翅30元，1包生菜6.5元，1個火龍果5元，都認為上述食材和飲料價錢合理，但2盒雞蛋43元「比國內貴1倍差不多」，3根黃瓜16元，「黃瓜那麼貴啊」，雞腿34元，同樣昂貴，他們最後購買2個葡萄柚返回酒店房間品嚐。

人妻笑言「香港人真牛逼，這物價待的下去」、「這裡不愧就是全中國最貴的地方」、「走在香港的街上，聞到都是金錢的味道」，估計港人月薪多少才能應付到當地物價。

人妻購買兩餸飯，大讚「超實惠，2個菜，然後加1碗湯，27塊錢（人民幣）」。（YouTube頻道「阿挺阿水 Ting&Waters」影片截圖）

不過，在另一條影片中，他們也發現香港有不少地道美食，除了在廟街買了美味糕點外，更開心地買了兩餸飯，大讚「超實惠，2個菜，然後加1碗湯，27塊錢（人民幣）」。

多名網民留言指「香港最抵食就是兩餸飯」、「香港物價實在有些貴，感謝你們倆到香港一遊」、「多走走郊區，感受香港的另一面」、「旺角、尖沙咀、灣仔、北角同中環都好貴」、「尖沙咀38蚊一餐，其實好抵」。

（綜合）