遊港震驚！內地女搭巴士　驚見港人1舉動被震撼：對香港更多好感

【好人好事／香港旅遊】遇到好事，心情自然舒暢。有內地女子於小紅書發文表示，她日前來香港乘搭巴士到屯門時，看到「溫暖」一幕被震撼，直指「香港街頭一幕，讓我對這座城市有了更多好感」，且打破她對香港的刻板印象。網民看過帖文大讚暖心，又分享自己在香港遇到的好事。



有內地女於小紅書發文分享在香港遇到的暖心事。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「香港街頭一幕，讓我對這座城市有了更多好感」為題發文，講述自己來港暖心經歷。

申請「高才通（高端人才通行證計劃）」的她憶述，上周六（4月13日）上午從深圳灣出發坐巴士到屯門拿身分證，其間見到1名小女孩下車即「大口嘔吐」，旁邊父母可能沒帶紙巾，有點手足無措，這時站在附近的1位老人掏出1包紙巾，示意父母拿過去給孩子擦乾淨，然後就「面無表情酷酷地」走開了。

樓主坐巴士時，見到港人互助一幕。（小紅書）

樓主看到這暖心1幕就記錄下來，又想起之前與同事在香港街頭覓食時，也是1位老人主動過來詢問並帶她們找酒店，直指「這一幕幕細碎的小事，打破了我之前對這座城市的刻板印象」。

網民看過帖文大讚「好人好事」。（小紅書）

網民看過帖文大讚「好人好事」，亦有人分享自己在香港遇到的好事，形容香況人是「面冷心善」，「我兒子有1次坐巴士，一直無聲的哭泣發脾氣，不願意坐一直站着流淚，怎麼哄都沒用。流的滿臉淚水鼻涕，我帶我紙巾都用完了還在哭，我迫不得已用口罩給他擦，當時有點堵車，後面有個40歲左右的姐姐拿了1包新紙巾給我，讓我給兒子擦眼淚和鼻涕。同時還安慰他說，我知道你坐車等太久很難受，你可以再堅持一下嗎？應該很快就會到站下車了。我當時巨感動，一直給她說謝謝香港人真的超級熱情的，面冷心善」。