感動！婚禮工作人員意外「撞樣」亡父　新娘驚悉1巧合激動秒落淚

女兒出嫁當天若未能挽着父親手臂進場，難免有所遺憾！泰國日前就有新娘子分享，其父親早於3年前去世，不過近日籌備婚禮時，卻驚見「亡父」到場，原來該男子是佈置其婚禮現場的工作人員，對方無論外貌、穿搭、名字都和已離世的父親極為相似，對於在人生格外重要的日子能認識對方，感到非常高興，又稱「感覺就像我爸爸派人代表自己，過來幫女兒辦婚禮」，相關片段感動許多網民。



泰國有新娘子出嫁日，意外發現婚禮工作人員「撞樣」離世父親，得悉1巧合更當場落淚。（「Tiktok@chadaporn002」影片截圖）

綜合泰國媒體報道，當地1名準新娘的父親（Aeow）於3年前去世，近日她出嫁當天，卻驚見「亡父」回來見證。該新娘將片段上傳到TikTok帳號「chadaporn002」，驚訝表示一切都是機緣巧合，「1個長得很像我父親的陌生人，從其他省份過來幫忙籌備婚禮。這是如此驚人的巧合，感覺就像我爸爸派人代表自己，過來幫女兒辦婚禮」。

從影片中所見，該男子穿着格紋襯衫，正忙碌地搬運帳篷所需的金屬支架，而當他走進新娘家中客廳時，剛巧和新娘父親的照片「撞樣」，令新娘大吃一驚。該男子奧姆（Aom）其實是婚禮佈置人員，但無論外貌、舉止、穿搭以及名字，都與新娘父親有着驚人的相似；新娘之後和奧姆合照，並將畢業時抱着父親所拍的照片合併到一起，可見2人五觀近乎一樣。

面對突如其來的邂逅，新娘激動落淚，指出父親雖然早已離世，但她還是難以忘懷對方，加上婚禮當天對她來說格外重要，能認識奧姆使她非常高興，「他讓我想起爸爸，我總認為父親還跟我們待在一起」；至於奧姆得知此事時也感到相當意外，一度不敢直視新娘父親照片。

新娘分享的故事感動不少網民，「我父親在小時候就過世，我希望可以遇到長得像他的人，我可能會哭個不停」，亦有人以為奧姆和新娘父親是同一人。新娘後來亦澄清，她在婚禮前從未見過奧姆，對方只是受僱於其他公司，成為是次婚禮團隊的其中一員。

（綜合）