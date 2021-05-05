女兒出嫁致辭　嚴父背台低頭狂吃全程不回頭　鏡頭影到超感人一幕

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-05 16:39

【嫁女／上輩子情人／父愛】都說女兒是爸爸上輩子的情人，如今情人出嫁了，爸爸該以哪種心情把女兒交托別人？內地陝西省渭南市1名父親，最近在女兒婚禮上的舉動，讓網民看到都非常感動。網上流傳的影片可見，穿上婚妙的女兒於台上致辭時，背對大台「埋頭苦吃」，看似毫不在乎，但另一角度的影片卻拍到他邊吃邊擦去淚水，其實只想以吃東西掩飾自己的難過和不捨。

內地1名父親在女兒出嫁當天，只顧吃東西，但其實卻一邊吃一邊流淚。（微博影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

影片拍攝於上周六（1日），片中看到該名父親在女兒於婚禮上致辭期間，只顧着吃東西，貌似對台上發生的事漠不關心，但據新娘的表姐表示，舅父是不善於表達的人，「他的愛可以說是比較嚴厲的愛吧」，平時對女兒的態度亦如是，即使是想關心對方，但說話的語氣也變得非常嚴厲。

她又指，舅父在片中看似在不停吃東西，「其實他是為了……想用食物來掩飾自己的難過和不捨」，一直邊吃邊流淚，但又不想其他人看到，只能強忍淚水，看得在場親友也非常感動。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：老闆嫁女叫員工出席撐場面 要求超過分直踩底線 網民：當家奴？

老闆嫁女叫員工出席撐場面 要求超過分直踩底線 網民：當家奴？

+ 3 + 3 + 3