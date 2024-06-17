攜愛犬到寵物店修毛　耳朵「活生生被剪」　狗主震怒：該有多痛？

主人若看見自己的毛孩受傷肯定心痛不已，更難以想像是被人活生生剪掉耳朵！台灣有狗主於網上多個群組發文，指日前攜帶愛犬到某寵物店，打算為其修剪毛髮，事後愛犬其中一邊耳朵卻被剪掉一大塊，讓他既痛心又憤怒，決定公開事件，怒斥「我不會懷疑你的專業能力，我就認定你是故意的！」。



事件引來網民關注，不少人都可憐狗狗遭遇，「超扯…不是剪到而已，根本是剪掉」、「應該稽查業者是否具有寵物美容師執照」；亦有留言以自身經歷，提醒主人要小心選擇寵物美容店，避免毛孩無辜受苦。



台灣有狗主帶愛犬到寵物店修毛，不料牠一邊耳朵卻被活生生剪掉。（爆料公社圖片）

台灣媒體報道，台中有狗主於「爆料公社」嬲爆發文，指他昨日（13日）攜帶愛犬到文心南二路某間寵物店，原本打算為其洗澡和修剪毛髮，不過想要接愛犬回家時，竟然發現對方其中一邊耳朵「活生生（被）剪了！」，讓他既痛心又自責，崩潰喊道「這該有多痛啊？」。

從狗主上傳的3張照片可見，狗狗本身有對圓咕碌、水汪汪的大眼睛，抬頭時還像是楚楚可憐般，模樣可愛又討喜，不過另外2張照片則顯示，狗狗其中一邊的耳朵被剪掉一大塊，並留有傷口，寵物店疑似為其「埋線」，狗主目睹不禁怒吼「我不會懷疑你的專業能力，我就認定你是故意的！」。

狗主指出，目前不想公開店方全名，希望看對方後續處理態度再作打算，不過就指涉事寵物店網站於網上被標註為「永久停業中」。事件引來網友關注，紛紛批評相關的寵物美容師「有夠誇張」，「超扯…不是剪到而已，根本是剪掉」、「這多痛啊！所以我狗兒子都是自己來，雖然每次都要1小時以上」、「手眼不協調，一心多用」、「就應該公布店名讓大家不要去」、「應該稽查業者是否具有寵物美容師執照」。

有同樣身為飼主的網民則勸籲要小心選擇寵物美容店，「之前小犬是被美容師剪到舌頭，大概0.3公分長度，不嚴重但嚇死，趕快抱去醫院處理」、「我們家（狗狗）送去洗澡小美容，回來發現美容師把鬍子都剪光了」；但亦有人猜測可能是美容師沒抓好距離，或狗狗較為好動，指出「店家真的要承認錯誤，好好賠償」。

（綜合）