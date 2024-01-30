虐畜！寵物店員工虐狗　事後人間蒸發　老闆報警揭入職資料全虛假

簡直是人神共憤！內地有寵物店的閉路電視畫面曝光，顯示有員工怒踢狗狗後，再將其重摔到籠子。事後員工人間蒸發，老闆報案才揭發對方入職時所提供的全部皆為虛假訊息。不過他亦向狗主承諾，若然狗狗驗傷報告證實有受傷狀況，寵物店將會承擔責任。事件惹來網民眾怒，批評該員工「最基本的職業素養都沒有」、「精神有問題吧！沒那耐性就不要做這行業」。



內地有寵物店員工虐狗，多次怒踢泰迪犬，再將其重摔回籠子。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於上周五（19日）海南省，有寵物店員工涉嫌虐狗後人間蒸發。寵物店閉路電視畫面所示，當時店內有1隻泰迪犬（港稱貴婦狗）在跑來跑去，並走到圍欄旁嘗試看外面情況。其後1名男員工進來，粗暴地把狗狗抱起掉到牆邊，然後用力怒踢牠兩下，其後再將狗抱抱起，直接重摔回籠子。之後又以手指指向狗狗，疑似作出警告，隨後看一眼籠子便離開。

被打的泰迪犬是被主人寄養在寵物店，老闆事後指網上流傳片段都是經過加速處理，而涉事員工於半個月前入職，「現在莫名奇妙消失了」，經警方調查後發現，該員工入職時所提供的資料全部都是虛假訊息。老闆指現時不方便評論太多，一切需要等待狗狗的驗傷報告才能再作定論，亦和狗主積極溝通中；不過他就承諾，若然狗狗真的有受傷，他們寵物店將會負上全責。

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片段曝光引來網民震怒，紛紛批評該員工劣行，「最基本的職業素養都沒有」、「精神有問題吧！沒那耐性就不要做這行業」、「尊重生命」；亦為被打狗狗感到心疼，「可憐的小傢伙」、「希望所有小動物都能有個美好的童年」。不過網上亦有留言指寵物店內的員工皆為女性，虐打狗狗的其實就是老闆本人，可是消息卻未曾獲證實。

（綜合）